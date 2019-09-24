Реальный СССР на фото американского фотографа.

Правда про советскую милицию. Так, друзья, сегодня будет интересный и давно задуманный мною пост — о том, что из себя представляла советская милиция, как она работала и…

Одно фото. За фасадом совка. Так, друзья — сегодня у меня очередной пост из рубрики "одно фото", которая недавно появилась в моём блоге. Кстати, обязательно…

«Евромиллионы» разыгрывают максимальный джек-пот. Так, друзья, сегодня будет рекламный пост на одну интересную тему — сейчас разыгрывается джек-пот в целых €190 миллионов в австрийской…

Еда, которой не существовало в СССР. Так, друзья, сегодня поговорим на одну весьма интересную тему, которая сильно понизит вашу любовь к СССР — если она ещё, конечно,…

Жуткие привычки родом из СССР. Так, друзья, сегодня будет пост на одну весьма интересную тему — про жуткие привычки родом из СССР, которые к большому сожалению…

Почему в СССР были такие убогие ремонты? Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную и давно задуманную мной тему — почему в совке у людей в квартирах были такие ужасные…

Чем на самом деле кормили людей в СССР. Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, чем на самом деле кормили людей в СССР. Мне честно говоря уже надоели все эти…

Гробы с туалетами. Жизнь в малогабаритных квартирах. Так, друзья, сегодня будет пост на очень интересную тему, на которую меня натолкнули комментаторы в недавних постах про российские подъезды…