Максим Мирович

Кораблю безопаснее в порту, но он создан для океана.

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maxim_nm December 29th, 16:19

Как отмечали Новый год в СССР (фото).



Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост о том, как праздновали Новый год в СССР) Многие традиции в современном праздновании Нового года появились именно в ту эпоху, тогда же сложился и классический "новогодний стол", которого многие предпочитают придерживаться и сегодня.

Мои знакомые пишут мне, что в ту эпоху всё было как-то веселее и душевнее, но думаю что я нашел этому объяснение — не в последнюю очередь "ощущение новогоднего чуда" в СССР складывалось из того, с каким трудом обычные граждане находили всё необходимое для праздника — продукты для новогоднего стола нужно было покупать за несколько месяцев, предстояло найти хорошую ёлку, а ещё нужно было подумать о том, где достать подарки для близких и друзей — и когда всё, наконец, получалось — появлялось ощущение чуда и праздника. Сейчас всё это сделать намного проще, и от этого Новый год стал восприниматься более буднично.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как праздновали Новый год в СССР. Заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте)



Ёлка и телевизоры.

02. Об этом сейчас мало кто вспоминает, но собственно празднование Нового года в СССР разрешили только в послевоенное время, в 1947 году, тогда же 1 января был сделан выходным днём. До этого считалось, что ёлку ставят только "буржуйские подпевалы", которые в тайне от советской власти праздную "старые царские праздники".




03. В общем, в 1947 году ёлку вернули, и через несколько лет установка новогодней ёлки дома уже стало традицией. Что интересно — до самых последних дней в СССР так и не появилась налаженная "ёлочная индустрия" живые ёлки доставали кто где — в крупных городах местами существовали ёлочные базары, но чаще всего там продавался откровенный шлак — более-менее приличные ёлки вероятнее всего расходились за небольшую доплату "по своим людям" и не попадали в массовую торговлю.

Вполне нормальным было просто поехать в лес и срубить ёлочку — которую часто присматривали ещё осенью или даже летом.




04. Не существовало и толковых подставок под ёлки, тут делали кто во что горазд — кто-то сбивал из досок деревянную крестовину, кто-то сыпал в ведро песок, а кто-то крепил ёлку к привязанной к табуретке кастрюле с водой — в такой конструкции ёлка сохранялась дольше. А ещё одно время были популярны искусственные ёлки из полиэтилена — особым шиком считалась ёлка серебристого цвета, на фото ниже как раз такая:




05. Где-то в семидесятые годы появилась традиция встречать Новый год у телевизора — к тому времени телевизоры уже довольно массово распространились, стали появляться передачи вроде "Голубого огонька", а в 1970 году Брежнев впервые в СССР зачитал "новогоднее обращение к народу". В 1986 году произошло интересное событие — Горбачёв поздравил с Новым годом США, а жителей СССР с Новым годом поздравил американский президент Рейган:





Новогодний стол и дефицит.

06. К созданию новогоднего стола советские граждане начинали готовиться заранее, за несколько недель, если не месяцев — "новогодние" продукты были дефицитными, и покупать их нужно было задолго до. "Продуктовая классика" для создания советского новогоднего стола выглядела как-то так  — болгарский зелёный горошек, прибалтийские шпроты, дальневосточные кальмары (позже — крабовые палочки), сырокопченая колбаса, абхазские мандарины, обязательно майонез и советское шампанское.

Изредка эти товары появлялись в продаже незадолго до Нового года, что обычно именовалось словом "выбросили" — "иди скорее, там в гастрономе на углу выбросили мандарины".




07. Ещё правилом хорошего тона считалось наличие на столе покупных пирожных и тортов — чаще всего они уступали по качеству домашним (готовились на маргарине, были политы жирным маслянистым кремом и украшены розочками кислотного цвета), но тут скорее ценилось не качество, а статус вещи — "покупной" торт, добытый в очередях, считался дорогим и труднодоступным угощением.




08. Вот этот кадр снят как раз в очереди за тортами — хвост очереди стоит на улице, а на заднем плане фото можно увидеть, как из магазина выходит счастливый покупатель, победоносно подняв в верх две руки с честно отвоёванными тортами — чтобы их не помяли при выходе.




09. За сырокопченой колбасой тоже выстраивались немалые очереди — такая колбаса ценилась тем, что в неё было практически невозможно напихать бумаги (как в варёную колбасу либо в сосиски), что делало её вполне неплохим мясным продуктом. Колбасу покупали как в виде деликатеса на праздничный стол, так и в виде подарка — прийти в гости с палкой сырокопченой колбасы и магазинным тортиком считалось чем-то вроде правила хорошего тона.




10. Что в итоге представлял из себя советский новогодний стол? Если вы успели отстоять несколько очередей за дефицитной колбасой и тортами, а также заранее (ещё осенью) позаботились о приобретении нужных консервов, то ваш новогодний стол мог выглядеть примерно так — салат оливье, селедка под шубой, салат "мимоза", нарезка из 2-3 видов колбасы, бутерброды со шпротами и красной икрой, консервированные овощи из банок (со свежими в СССР было сложно). На десерт — торт, мандарины и конфеты, из алкоголя — советское шампанское, водка и красное сухое вино (если удавалось достать). Опционально могло быть горячее — чаще всего печеная в духовке курица с картошкой либо буженина.

Ещё всегда на стол резали много хлеба — как чёрного, так и белого. Лично я хлеб сейчас вообще не покупаю (у меня дома даже нет хлебницы), а в СССР это считалось признаком достатка и сытой жизни.





Гости и подарки.

11. На Новый год в СССР было принято ходить в гости — к чему тоже начинали готовиться задолго до. В гостях нужно было обязательно показать себя с лучшей стороны — мужчина должен был быть в костюме или как минимум в наглаженной рубашке, а женщинам было принято приходить "с причёсками" — в предновогодние дни парикмахерские работали в усиленном режиме.




12. Что было принято дарить хозяевам, которые пригласили вас на Новый год? Неплохим подарком считалось угощение к столу — покупной торт, набор пирожных, фрукты или какое-нибудь вино. Также можно было принести коробку конфет или просто пакет мандаринов.




13. Если хотелось подарить что-то посерьёзнее, то тут уже нужно было подсуетиться — отстояв очередь либо имея знакомого продавца, можно было купить в подарок банку хороших консервов (особенным шиком считалась красная или черная икра), хороший чай или какую-нибудь дефицитную парфюмерию.




14. Лично мне всегда было жаль советских домохозяек — обычно на их плечи ложились все хлопоты по приготовлению праздничного стола и подготовке квартиры к приёму гостей, в то время как супруг носился по магазинам и знакомым, "доставая" всё необходимое)




Такие дела. А вы помните, как праздновали Новый год в СССР? Было интереснее тогда или сейчас?

Может быть, знаете какие-то интересные новогодние истории из той эпохи?

Напишите в комментариях, интересно)


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615 comments :
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magnetoplus December 29th, 13:25
Первый) И уже в Media кстати.
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maxim_nm December 29th, 13:25
Ага, вижу)
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andbig December 29th, 13:26
Оливье есть? А если найду?
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maxim_nm December 29th, 13:27
Ахах)
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vnukbanderivca December 29th, 13:26
Йобане совкове олів'є у кожного на столі мене вже дістало!
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maxim_nm December 29th, 13:27
Это смотря какой оливье. Если с домашним майонезом и крабами настоящими - то очень даже)
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slawik_70 December 29th, 13:34
в Российской глубинке и сейчас никто не заморачивается покупкой ёлок,кого интересует подлесок..
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maxim_nm December 29th, 13:36
Ага.
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comrade_demon December 29th, 13:34
ЕМНИП не с 47-го, а 37-го
И может БССР и был напряг с елками-крестовинами, то на Урале все было с этим ок.
Много хлеба - черта всего СССР, но это скорее отсылка к недавнему крестьянскому прошлому. На новый год просто есть было что на него класть. Да и с тортами.... скорее тоже что-то местное.

Edited at 2017-12-29 01:35 pm (UTC)
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maxim_nm December 29th, 13:35
Я именно про 1947-й читал, хотя может быть и 1937-й)
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flag_of_hate December 29th, 13:34
Да уж, какие там интересные истории ... Я вот помню что перед новым годом не сподобился купи ть шампанского бутылку за три четыре месяца - и пришлось ехать из Зеленограда в Москву, в какой-то единственный магазин в центре где этот буржуазный напиток продавался. По слухам, опять же. Слухи в этот раз не обманули, шампанское было. Но по ходу таких же как и я было столько что очередь стояла просто километровая. Вот реально, я шел, шел, шел мимо -а она все не кончалась. В итоге я понял что обойдусь... Но блин, праздник же, девушка какая-никакая имелась .. в общем, вот такое романтичное воспоминание...
Честно говоря , хоть это ине к месту сейчас, но сколько же особей, наяривающих на голимый совсоюз в тех же одноклассниках - и мороженое самое вкусное, и еда самая натуральная (ага, вареная колбаса - они по прежнему считают что там 49 процентов говядины и 49 свинины) и квартиры давали ... давали ... приходите , берите ... Вот единственный способ избавиться от этого - создать такую резервацию советской действительности - и туда на излечение или постоянное место жительства. Полстраны правда придется отправить а, то и больше . Но без этого ничего не будет - уже и отойти должно то поколение в небытие - а нет, все равно не переводится
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mura_mo December 29th, 13:50
поражаюсь склеротикам и тем, кто из слушает и читает.
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harmurak December 29th, 13:35
Душевный пост получился))
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maxim_nm December 29th, 13:36
Старался)
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andbig December 29th, 13:36
Батя ездил на рыбалку и там пилил верхушки у елок, и обычно они не влезали в комнату от пола до потолка.
Для меня главное было, что это один день в году, когда можно было всю ночь не спать и телевизор показывал самое лучшее, передачи шли до утра, а не как обычно - после двенадцати появлялась настроечная таблица. Сейчас стыдно признать такую телевизионную зависимость.
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magnetoplus December 29th, 13:38
"Батя ездил на рыбалку и там пилил верхушки у елок" - чё-та ору)))
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altedo December 29th, 13:37
Справедливости ради нужно заметить, что с покупными тортами в столицах проблем не было - разве что с "птичьим молоком". Ну и за "прагой" ходили в "Прагу". А хрень с "кислотными" маргариновыми розочками (особой красоты всех цветов спектра - включая голубой - они достигали в хохляндии) всегда была в наличии, никому не нужная, да и что-то более съедобное, типа "полёта" тоже лежала. Равно как и красное вино - как минимум, в 70-е какие-нибудь ординарные мукузани/кварели в принципе не были дефицитом, да и киндзмараули с ахашени вполне вылавливались без боя в магазинах - народ-богоносец ими не особо баловался, ибо за те же деньги можно получить куда более интересный градус...
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harmurak December 29th, 13:39
Так то в столицах, вы бы в каком-нибудь небольшом городке в магазин зашли...
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penetrat0r December 29th, 13:39
Всё верно :).
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maxim_nm December 29th, 13:41
Спасибо)
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mikewaz0wski December 29th, 13:40
Несколько фоток совсем не годятся, Максимка! Там на них люди выглядят слишком счастливыми, а этого в советском Мордоре не могло быть по определению. Это косяк, замени!
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maxim_nm December 29th, 13:41
Я в начале написал, почему счастливые)
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Sapfira December 29th, 13:41

Да все верно написано, в общем-то.
Я хоть и ребенком была тогд, но прекрасно помню все эти "достать и выбросили"
И как хранились в шкафу дефицитные продукты (шпроты, горошек, фрукты, икра и тд)
И как их торжественно ставили на стол в праздники
И ассортимент продуктов этих был одинаков во всех домах
Сейчас это вспоминаешь, конечно, с налетом возмущения даже
Какого хрена мы так убого жили..



Edited at 2017-12-29 01:41 pm (UTC)
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maxim_nm December 29th, 13:42
"Какого хрена мы так убого жили.." - хороший вопрос)
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xeromaht December 29th, 13:42
Недавно посмотрели Голубые огоньки, талантливые исполнители, не то, что нынешняя безголосая шантрапа.
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maxim_nm December 29th, 13:42
Это смотря в какие годы.
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lisa2177 December 29th, 13:42
Вот интересно , кстати, было бы , что бы поздравил нас с экраном не наш президент , а ну допустим президент Турции или Франции или канцлер Германии. ну хорошо у нашего государства есть же дружественные страны. Китай...там .
В то время это было очень интересно навеное, почему бы не возобновить такую традицию. ну тем более сейчас столько телаканалов. Можно мосты с любыми странами и регионами осуществить!
Почему до такого сейчас не додумаются?
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maxim_nm December 29th, 13:42
Сейчас сказали бы, что это идеологическая диверсия "загнивающего Запада")
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brave_friar December 29th, 13:44
А сейчас люди перестали ходить в гости, отмирает традиция...
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maxim_nm December 29th, 13:45
Сейчас кафе/ресторанов больше.
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