Как отмечали Новый год в СССР (фото).

Что вы сейчас читаете? Вот читаю сейчас "Политическую историю независимой Беларуси" — толстенный альманах более чем на 1000 страниц о белорусской истории…

Бэтмен не прилетит, карнавала не будет, Навального не зарегистрировали. 26 декабря российский ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального кандидатом в президенты России, фактически не…

26 лет без СССР. Ровно 26 лет назад не стало СССР — 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении…

Лотереи в СССР и сейчас (сейчас лучше). Так, сегодня будет предновогодней рекламы пост) Если думаете, что подарить кому-нибудь из знакомых, и никак не можете определиться —…

Троллинг СССР у Гайдая и Рязанова. Давно хотел написать пост о том, что фильмы, которые принято считать "классическими советскими комедиями", на самом деле никакие не…

Крым готовится к выборам Путина (фото). Вчера фотограф Сергей Мальгавко выложил в сеть несколько фотоснимков про то, как Крым готовится к выборам президента России В.В. Путина. Вы ещё…

Неизвестные фото войны в Чечне. Ровно 23 года назад, в декабре 1994 года, российским правительством был подписан указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и…

Саакашвили хотят экстрадировать. Что думаете? Продолжаю следить за эпопеей вокруг Саакашвили, что разворачивается в Киеве, уже даже сделал для Михаила отдельный тег) Вкратце о развитии…