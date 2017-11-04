Максим Мирович

Кораблю безопаснее в порту, но он создан для океана.

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maxim_nm November 4th, 16:46

«Русский марш» в Москве (фото).

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Сегодня в Москве прошел марш русских националистов, называемый также "Русский марш". Акция была  приурочена к Дню национального единства, что отмечается в России 4 ноября. В последние годы такие марши россиянам не разрешают проводить в центре города, и проходят они на окраинах — сегодняшний марш прошел в Люблино.

На официальном сайте акции "Русский марш" были заявлены такие требования к властям, как отставка президента и правительства России, запрет так называемой "замещающей миграции", борьба с коррупцией и свобода интернета, а во время акции демонстранты несколько раз прокричали лозунг "нет войне с Украиной". Многих участников акции "повязал" ОМОН.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как прошел "Русский марш" в Москве.



02. Всего на акцию националистов в Люблино собралось около 300 человек. К месту проведения людей пропускали через рамки металлоискателей и отнимали баннеры. Двоих активистов жестко задержали еще перед началом марша за то, что те призывали не участвовать в акции без баннеров.




03. Людям разрешили помитинговать непродолжительное время, после чего полицейские стали объявлять через мегафоны, что шествие закончено и требовать покинуть территорию. Начались задержания и обыски тех, кого не успели обыскать перед началом акции.




04. Как пишут российские СМИ и блогеры, всего задержано около 20 активистов политических движений, плюс еще 15 участников марша, которые не принадлежат ни к одной из партий.




05. Задерживали митингующих, кстати, сотрудники ОМОНа в полной "космонавтской" экипировке:




06. Во время задержаний была избита девушка-активист в камуфляжной одежде:




07. Девушку увезли в больницу. Менты, по-моему, одинаковые — что в России, что у нас. С девушками воевать в соотношении 1 к 4 очень храбрые.




08. Как рассказал один из активистов, отбирали даже нейтральные баннеры — в том числе против коррупции и за десоветизацию.




09. В центре города тем временем проходят праздничные мероприятия:




10. Владимир Владимирович потёр лампу и вызвал джинна приветствует муфтия Талгата Таджуддина.



Такие дела. Судя по тому, что русские националисты выступают против войны с Украиной и за десоветизацию и десталинизацию России — они вовсе не такие уж "отморозки", как их нам пытаются представить СМИ.

А что вы думаете по этому поводу?

Напишите в комментариях, интересно.



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Posts from This Journal by “протесты” Tag

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433 comments :
( 433 comments Leave a comment )
madizm November 4th, 13:52
правильно их отпиздили
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maxim_nm November 4th, 13:53
Это почему?
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prosto_vova November 4th, 13:52
Вот тоже цирк блин.
Вот Навальный отжег в Иркутске, на каком-то заводе. Люди не помещались на площадь.
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maxim_nm November 4th, 13:53
Что говорил)?
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ron_coleman November 4th, 13:53
Не очень понимаю, как лозунг "Нет войне на Украине" сочетается с имперским триколором.
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maxim_nm November 4th, 13:53
В смысле?
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mikewaz0wski November 4th, 13:54
С нацистами у нас борются. Это на Украине они при власти.
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ron_coleman November 4th, 13:55
У вас главные нацисты заседают в Кремле и в Госдуме.
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dne80 November 4th, 13:55
Грядёт Коагула! (с)
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ron_coleman November 4th, 13:56
Шо це таке?
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andbig November 4th, 13:59
Я думаю, как и в остальных прослойках российского общества, отморозков там большинство. Поэтому нам с ними иметь дело противно. Может через десятилетия, но не сейчас, увы.

Edited at 2017-11-04 01:59 pm (UTC)
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maxim_nm November 4th, 14:00
Нам это кому?
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denismicheew November 4th, 14:04
Я сегодня работал, зиги кидать некогда. А ведь раньше ходил на РМ, последний раз - в 2014 на антивоенный.
Вот мой небольшой рассказик в тему: https://denismicheew.livejournal.com/17811.html
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maxim_nm November 4th, 14:06
Спасибо, почитаю)
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grzegorz_b November 4th, 14:05

Хайль, Роϟϟия! Разгул фашизма в Ро卐卐ии ! Кто не скачет тот хач! 2011 год
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denismicheew November 4th, 14:07
Ух ты, а я комментом выше дал ссылку на рассказ, что это изобрели в 2013.
А в 2011 я не ходил.
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harmurak November 4th, 14:06
Помню, в былые годы в центре митинговали, даже замесы какие-то были))
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maxim_nm November 4th, 14:07
Так и сегодня замесы были, вон сколько народу повинтили.
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murzikcot November 4th, 14:10
С девкой толпой чего не сладить,налетело мусорьё человек шесть на одну и давай винтить а когда чичи вышли к посольству Мьянмы эти же мусора стояли,глаза в землю и без шлемофонов,чтобы не провоцировать.Черти мусорские.
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harmurak November 4th, 14:11
Точно.
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stalker_n November 4th, 14:12
спасибо за пост
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maxim_nm November 4th, 14:14
Рад, что было интересно.
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grzegorz_b November 4th, 14:14
Доскачутся ватанчики на антимайданах!!!
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harmurak November 4th, 14:16
Это пока еще не майдан)
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lashevchenko November 4th, 14:18
Не люблю националистов, но на данный момень они союзники - Путин уже достал всех, их тоже.
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maxim_nm November 4th, 14:20
Если умеренные националисты без всяких бредовых лозунгов — почему бы и нет? Я тоже упертых националистов не люблю (что российских, что белорусских, что украинских), но такие партии во всей Европе есть практически.
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tomas_morr November 4th, 14:18
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maxim_nm November 4th, 14:20
Что за заголовки)
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lora_lei November 4th, 14:19
Жуть. Девушку очень жалко...
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maxim_nm November 4th, 14:21
Да, согласен...
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