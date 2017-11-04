«Русский марш» в Москве (фото).

потёр лампу и вызвал джинна

Сегодня в Москве прошел марш русских националистов, называемый также "Русский марш". Акция была приурочена к Дню национального единства, что отмечается в России 4 ноября. В последние годы такие марши россиянам не разрешают проводить в центре города, и проходят они на окраинах — сегодняшний марш прошел в Люблино.На официальном сайте акции "Русский марш" были заявлены такие требования к властям, как отставка президента и правительства России, запрет так называемой "замещающей миграции", борьба с коррупцией и свобода интернета, а во время акции демонстранты несколько раз прокричали лозунг "нет войне с Украиной". Многих участников акции "повязал" ОМОН.Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как прошел "Русский марш" в Москве.02. Всего на акцию националистов в Люблино собралось около 300 человек. К месту проведения людей пропускали через рамки металлоискателей и отнимали баннеры. Двоих активистов жестко задержали еще перед началом марша за то, что те призывали не участвовать в акции без баннеров.03. Людям разрешили помитинговать непродолжительное время, после чего полицейские стали объявлять через мегафоны, что шествие закончено и требовать покинуть территорию. Начались задержания и обыски тех, кого не успели обыскать перед началом акции.04. Как пишут российские СМИ и блогеры, всего задержано около 20 активистов политических движений, плюс еще 15 участников марша, которые не принадлежат ни к одной из партий.05. Задерживали митингующих, кстати, сотрудники ОМОНа в полной "космонавтской" экипировке:06. Во время задержаний была избита девушка-активист в камуфляжной одежде:07. Девушку увезли в больницу. Менты, по-моему, одинаковые — что в России, что у нас. С девушками воевать в соотношении 1 к 4 очень храбрые.08. Как рассказал один из активистов, отбирали даже нейтральные баннеры — в том числе против коррупции и за десоветизацию.09. В центре города тем временем проходят праздничные мероприятия:10. Владимир Владимировичприветствует муфтия Талгата Таджуддина.Такие дела. Судя по тому, что русские националисты выступают против войны с Украиной и за десоветизацию и десталинизацию России — они вовсе не такие уж "отморозки", как их нам пытаются представить СМИ.А что вы думаете по этому поводу?Напишите в комментариях, интересно._____________________________________________Понравился пост? Обязательно расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже: