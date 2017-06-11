Максим Мирович

Кораблю безопаснее в порту, но он создан для океана.

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maxim_nm June 11th, 17:38

Киев летом 2017 года.



Сегодня в Украине вступил в действие безвизовый режим со странами Евросоюза, и в центре летнего Киева ощущается атмосфера праздника. Не знаю, намного ли увеличиться поток украинских туристов в страны ЕС, но сами украинцы безвизовому режиму очень рады)

Я бывал в Киеве много раз — перед Майданом в 2013 году, на Майдане 2013/2014, в мае 2014 года, летом 2015-го и прожил в этом городе в общей сложности месяца три. Каждый раз Киев меня чем-нибудь удивляет. В этот раз я заметил, что город стал заметно чище, на улицах стало меньше рекламы и больше народу, однако остались и некоторые старые городские проблемы)

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный фоторассказ про летний Киев)



02. Начнём нашу прогулку по городу с района под названием Подол. В 2014 году я почти 2 месяца снимал одну из квартир на улице Ярославской в старом доме, в подъезде были кованые перила, а в квартире потолки почти 4 метра) Подол стал заметно чище, а знаменитый дом-долгострой наконец-то достроили. Киевляне не любят это здание, а мне кажется, что оно весьма неплохо оживило окружающий ландшафт:




03. Моё любимое кафе "Мафия" на Подоле. Вкусные суши, в дополнение к которым можно бесплатно выбрать поллитровый графин зеленого чая либо неплохого красного/белого вина:




04. Переход возле "Мафии" тоже отремонтировали, раньше мрамор на лестнице крошился, а сейчас его заменили:




05. Впрочем, старые проблемы на Подоле тоже остались. Вот так, к примеру, выглядит тротуар на улице Константиновской, ведущей в сторону Контрактовой площади:




06. Да и торговля в переходах осталась той же. Впрочем, лично мне она никогда не мешала и я даже любил покупать в одном из ларьков вкусные фреши (будете на Подоле — рекомендую морковный фреш с оливковым маслом)




07. Заброшенное здание старинного Гостиного двора тоже пока что не отреставрировано, на фото оно за зеленым забором:




08. Объявления на заборе. "Таролог" обещает диагностику по фото "даже на расстоянии"))




09. В киевском транспорте я тоже не увидел особых изменений. На Подоле ходят всё те же старенькие скрипучие трамваи и популярны маршрутки — как правило, желтые микроавтобусы "богдан".




10. Если будете в Киеве, я рекомендую вам добираться с Подола на майдан Независимости с помощью фуникулёра — это интересный и необычный киевский транспорт, о котором я рассказывал вот в этом посте. Идем в сторону фуникулера по улице Сагайдачного, на которой очень много неплохих кафе с уличными верандами)




11. К фуникулеру стоит большая очередь — в мои прошлые приезды в Киев не припомню здесь столько народу.




12. Жетон на фуникулёр стоит три гривны. В очереди шутят про внешний вид жетона, напевая песенку про черную метку из мультфильма "Остров сокровищ")




13. Фуникулер подъезжает и забирает пассажиров, те кто не вместился — ожидают следующего вагона, который остановится здесь минут через 5-7. Закрывшиеся двери разделили двух подружек)




14. Выходим на на Михайловскую площадь. Возле Михайловского монастыря установлен памятный знак в память жертв голодомора 1932-33 годов:




15. А возле богословской академии стоит вот такое фортепиано. Парень, кстати, играет весьма неплохо.





16. Старые доходные дома на улице Михайловской, ведущей прямо к майдану Независимости:




17. Во дворах на Михайловской, что были раньше полузаброшенными, сейчас можно увидеть сцены уличных фестивалей.




18. Спускаемся к майдану. Здесь сейчас проходят гуляния в честь вступления в силу безвизового режима, а еще можно увидеть новых украинских полицейских. Впрочем, полиции совсем немного, и они не пристают к отдыхающим, а просто стоят в сторонке.




19. Майдан Независимости. Прямо на том месте, где идут девчонки, стояла сцена Евромайдана 2013/2014 годов, когда украинцы прогнали Януковича и взяли курс в сторону Евросоюза.




20. А вот здесь пылали шины, дымом которых сотни Самообороны защищались от "Беркута".




21. Сейчас на Майдане уже мало что напоминает о тех непростых временах. В центре площади установлены буквы "люблю Киев", рядом с которыми любят фоткаться гости города:




22. А лестница превращена в фонтан-водопад. По-моему, красиво получилось)




23. Каменные ступени возле входа в подземный торговый центр. На них, кстати, тоже сохранились следы огня Евромайдана. Сейчас здесь сидят студенты и стоит мотороллер:




24. Дети ловят мыльные пузыри. Если бы не рюкзак с квадрокоптером и тяжелая фотокамера в руках — сам поймал бы парочку)




25. Девчонки предлагают набить временную татуху. Может, попробовать? Я в Киеве еще целую неделю буду.




26. Крещатик в субботу и воскресенье становится пешеходным, в эти выходные здесь проходят праздничные мероприятия, посвященные вступлению в действие безвизового режима с ЕС. Прямо на Крещатике установлена сцена, люди смотрят и слушают уличные концерты:




27. Ну и конечно, всякие платные развлечения, уже ставшие традиционными — провиси на турнике 120 секунд и получи 200 гривен (из тех, что я видел — пока ни у кого не получилось).




28. Поставь бутылку из-под шампанского кольцом на веревке. Тоже пока что не получилось ни у кого, хотя сам ведущий делает это с легкостью:




29. Бабушка просит милостыню:




30. Киевский Макдональдс на Крещатике. Если будете тут — рекомендую в качестве десерта горячие треугольнички из обжаренного сыра камамбер с соусом из клюквы)




31. Посетители Макдональдса. Приезжие красуни безошибочно угадываются по маминым вытертым вельветовым туфлям на высоченном каблуке. Надевают и гордо цокают ими, выворачивая ноги на киевской брусчатке)




32. Возле входа в киевское метро стоят какие-то "изучатели Библии", которые приняли меня за иностранца и сразу обратились по-английски:




32. Вход в станцию метро "Крещатик". Тут ничего особо не изменилось, разве что вот вайфай в тестовом режиме запустили. Да, еще скоро привычные киевские зеленые жетончики отменят, будут только карты.




33. Пассажиры метро на перроне, в середине — парень из морской пехоты. Морские пехотинцы сейчас участвуют в боях на востоке Украины, их бросают в наиболее опасные участки фронта, наряду с частями ВДВ и войсками спецназначения.




34. Пассажиры в вагоне. Заметил, что в руках у людей стало больше дорогих смартфонов, в 2015 году не увидел в киевском метро ни одного айфона.




35. Эскалатор) "Безгаз, безвиз и без вас", как шутят сейчас украинцы в диалогах с россиянами.




36. Поднимаемся наверх, в так называемый "правительственный квартал" Киева. Вот это — известный "Дом с химерами", который находится прямо возле администрации президента.




37. А это — Национальный банк Украины. Уже много лет по четвергам возле национального банка проводит свои акции полусумасшедший предприниматель Богдан Цимейко, обвиняя во всех своих бедах Нацбанк или лично его главу Гонтареву:




38. Стенды уличной рекламы, призывающие записываться в армию на контракт, называя такую службу "сознательным выбором лучших".




39. А вот это — офис украинской парти "5.10" (читается как "пять-десять"), он находится на углу Шелковичной и Институтской. Глава партии Геннадий Балашов выступает за полную отмену всех налогов и НДС (хочет оставить только 5% с продаж и 10% с зарплат) а также за полную либерализацию всей экономики — свободное хождение валют и так далее.




40. В прошлом году Балашов возле офиса своей партии открыл еще и кафе, где, как он выражается — "пьёт кофе вся Верховная Рада Украины". И действительно, метрах в 200 от кафе находится здание Рады.




41. Агитационная платформа Балашова. Время от времени он выезжает на ней на центральные улицы Киева и проводит лекции-выступления, рассказывая о партии "пять-десять".




42. Реклама новой книги Сергея Лойко. Он уже написал одну книгу про бои в Донецком аэропорте, а в этой рассказывает о том, кто сбил пассажирский "боинг" над Донбассом.




43. Часть улицы Институтская, названная Аллеей Небесной сотни. Именно здесь в феврале 2014 года погибла большая часть протестующих, расстрелянная неизвестным подразделением в черной форме.




44. Мемориал.




45. На некоторых деревьях остались следы от пуль — часть протестующих была убита снайперами из гостиницы "Украина".




45. А еще на деревьях можно увидеть портреты тех, кто погиб прямо на этом месте.




46. Возвращаюсь на Крещатик. Вечереет.




47. Зажигаются огни, к кафе подъезжают дорогие автомобили.




48. Город начинает жить ночной жизнью.



Вот таким я увидел Киев летом 2017 года.

Напишите в комментариях, как вам город.

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1499 comments :
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a_b_i_t June 11th, 14:43
А где же распятые мальчики и ощипанные снегири?
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maxim_nm June 11th, 14:45
Пока не встретил, вечером еще погуляю, может найду!
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Украинцы ( да и все остальные),

sarvasvladimir June 11th, 14:44
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"Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои."
(Притчи 23:4)

Господь Бог
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Re: Украинцы ( да и все остальные),

ron_coleman June 11th, 14:45
А богатство то тут при чем?
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ron_coleman June 11th, 14:44
Краста! Солнечно))
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maxim_nm June 11th, 14:46
Ага) В Украине вообще классный климат)
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monetam June 11th, 14:47
Красивый город !
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ron_coleman June 11th, 14:47
+1000)
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q_paganelius June 11th, 14:48
Спасибо за пост! Был в Киеве в апреле прошлого года. Очень понравилось! Макдоналдсу предпочитаю Пузату хату. Кстати, пробовали кофе из пикапов?
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maxim_nm June 11th, 14:59
Пробовал, но не в этот приезд) Кофе вкусный, там чаще всего кофемашины настоящие стоят.
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xmbipehok June 11th, 14:53
"А лестница превращена в фонтан-водопад. По-моему, красиво получилось)"
так по цих сходинках і раніше вода стікала. от щодо маленьких фонтанчиків не памятаю
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maxim_nm June 11th, 14:58
Летом 2015-го не помню там воды)
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olegmatvey June 11th, 14:54
В моей деревне лучше.
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maxim_nm June 11th, 14:58
В какой?
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flashzoom June 11th, 15:02
Молодцы. Постепенно становятся европейской страной. Надеюсь и с экономикой все наладится
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maxim_nm June 11th, 15:03
Думаю, наладится со временем)
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ron_coleman June 11th, 15:05
Да все знают что это не для работы поездки.
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minskblog June 11th, 15:07
>на улицах стало меньше рекламы

обычно это показатель экономического спада

>часть протестующих была убита снайперами из гостиницы "Украина"

изначально говорили, что это беркут убил детей по приказу Путина, версия поменялась?))
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maxim_nm June 11th, 15:11
Кто говорил? Основную часть из автоматов со стороны Жовтневого убили, часть — снайперы. Я про это еще в старом посте писал:

http://maxim-nm.livejournal.com/102866.html
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Хорошо, чо.

montrealex June 11th, 15:13
А в жж русланосташки с шепелиными и фрицморгенами пишут, что там с голоду мрут прямо на Крещатике и если размовлишься по-русски - сразу в морду.
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Re: Хорошо, чо.

macarona_san June 11th, 15:21
За русский язык прям на улице могут соль отобрать, и как потом ездить? И ваще с двумя рабами кинули так коратели злые ходят ппц.
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maxtravel1987 June 11th, 15:14
Блэт, дом на втором фото - это полный колхоз. Лучше бы стандартную.панель отгрохали.
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maxim_nm June 11th, 15:38
Ну что есть, то есть)
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jon_jonovich June 11th, 15:19
Смартфоны в руках появились потому что Украине 3G только подключили))
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maxim_nm June 11th, 15:39
)))

Они и раньше были, просто в 2015-м как-то обратил внимание, что ни одного айфона в метро. В Минске на каждой скамейке будет минимум 1 айфон.
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Yevgen Bilodid June 11th, 15:21
" Да и торговля в переходах осталась той же"
их постепенно зачищают. не до всех станций еще добрались
"К фуникулеру стоит большая очередь"
очередь стоит в кассы. если есть PayPass - можно сразу к турникетам
"15..... Парень, кстати, играет весьма неплохо."
он, как и памятник (№14) стоят там давно, еще до 2013
"22. А лестница превращена в фонтан-водопад."
он таким и был до Майдана....просто, на зиму его отключают
"32. Вход в станцию метро "Крещатик". Тут ничего особо не изменилось"
снова таки - PayPass. не реклама, просто я только по карточке в метро и прохожу
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maxim_nm June 11th, 15:39
Спасибо за уточнения)
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magnetoplus June 11th, 15:46
Очень красивые фотки! На что снимал?
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maxim_nm June 11th, 15:47
Sony A7 II+16-35
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nedimonn June 11th, 15:51
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perepelitsyn June 12th, 14:05
C0bnVuGXUAEYT6n.jpg
18740721_251621688652716_7904555269696428602_n.jpg

Edited at 2017-06-12 02:06 pm (UTC)
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nedimonn June 11th, 15:52
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maxim_nm June 11th, 15:54
Шо це?
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lora_lei June 11th, 16:00
Хочу в Киев)
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yizhack June 11th, 16:03
Лучшее время начало мая. Сирень , каштаны, все дела
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yizhack June 11th, 16:02
Если еще в Киеве рекомендую собственно фонтаны с другой стороны от лестницы :

Под этим стеклянным куполом зона футкортов "метрограда".Можно нямать и смотреть на фонтан изнутри :)
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maxim_nm June 11th, 16:21
Класс! Спасибо)
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a_nimaida June 11th, 16:05

Здорово :-)
Может даст Бог удастся поехать в Киев )
Националистов  не видно ?

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yizhack June 11th, 16:14
Вы на фото что людей не заметили ?
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derzik June 11th, 16:24

Город очень приятный и красивый.

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maxim_nm June 11th, 16:25
Мне тоже нравится)
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harmurak June 11th, 16:24
Странно что еще про "бендеровцев" никто не написал)
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maxim_nm June 11th, 16:26
Уже вроде кто-то написал))
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ranmod June 11th, 16:49
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Иван Иванов June 11th, 20:13
Ярость и обида .. ))
Бедное кастрюлеголовое стадо. Наверное у видео продолжение есть )) Сейчас этот клоун вероломно порвет вышиванку и начнет топтать сало ))

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joeck_12 June 11th, 16:55
Я когда училась в Киеве с 1991 по 1996, влюбилась в него, даже учитывая то, что город был в те времена обшарпан, грязен, в очередях, на каждом углу все всё продавали.
У него есть какая-то аура...Там кол-во старых исторических достопримечательностей на кв метр зашкаливает.
Жила сначала у Владимирского рынка, а потом на Подоле. От Контрактовой Площи на трамвае остановок восемь.
А район Золоти Ворота! Какие там переулочки везде. Читая Булгакова, я те квартиры себе представляю.
А угол Крещатика и Прорезной ...ну? Кто знаменитый там сидел и платил городовому 5 руб, и его никто не трогал? А?
Вообще все дышит историей. Мне Киев больше Москвы нравится.
Эх, как бы снова там побывать!
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katarosov June 11th, 17:09
Киев офигенен, другого слова у меня нет.
Я учился в КПИ в начале 90х. И именно тогда прочитал Булгакова и Виктора Некрасова. Последний о Киеве ещё лучше написал. Верхняя часть Крещатика - это, вообще,шедевр. Объехав весь бывший СССР могу честно сказать, что красивее города нет. Если не считать центр Москвы настоящего времени.
А жил я на Шулявке, в общаге-книжке.
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lozhkamyoda_73 June 11th, 17:14
Затишье перед бурей.
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lapetra777 June 11th, 17:48
Бурятские танкисты!
Вам Путин дал приказ!

А вообще завидовать плохо!
Не по-русски.
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