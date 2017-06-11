Киев летом 2017 года.

Сегодня в Украине вступил в действие безвизовый режим со странами Евросоюза, и в центре летнего Киева ощущается атмосфера праздника. Не знаю, намного ли увеличиться поток украинских туристов в страны ЕС, но сами украинцы безвизовому режиму очень рады)Я бывал в Киеве много раз —и прожил в этом городе в общей сложности месяца три. Каждый раз Киев меня чем-нибудь удивляет. В этот раз я заметил, что город стал заметно чище, на улицах стало меньше рекламы и больше народу, однако остались и некоторые старые городские проблемы)Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный фоторассказ про летний Киев)02. Начнём нашу прогулку по городу с района под названием Подол. В 2014 году я почти 2 месяца снимал одну из квартир на улице Ярославской в старом доме, в подъезде были кованые перила, а в квартире потолки почти 4 метра) Подол стал заметно чище, а знаменитый дом-долгострой наконец-то достроили. Киевляне не любят это здание, а мне кажется, что оно весьма неплохо оживило окружающий ландшафт:03. Моё любимое кафе "Мафия" на Подоле. Вкусные суши, в дополнение к которым можно бесплатно выбрать поллитровый графин зеленого чая либо неплохого красного/белого вина:04. Переход возле "Мафии" тоже отремонтировали, раньше мрамор на лестнице крошился, а сейчас его заменили:05. Впрочем, старые проблемы на Подоле тоже остались. Вот так, к примеру, выглядит тротуар на улице Константиновской, ведущей в сторону Контрактовой площади:06. Да и торговля в переходах осталась той же. Впрочем, лично мне она никогда не мешала и я даже любил покупать в одном из ларьков вкусные фреши (будете на Подоле — рекомендую морковный фреш с оливковым маслом)07. Заброшенное здание старинного Гостиного двора тоже пока что не отреставрировано, на фото оно за зеленым забором:08. Объявления на заборе. "Таролог" обещает диагностику по фото "даже на расстоянии"))09. В киевском транспорте я тоже не увидел особых изменений. На Подоле ходят всё те же старенькие скрипучие трамваи и популярны маршрутки — как правило, желтые микроавтобусы "богдан".10. Если будете в Киеве, я рекомендую вам добираться с Подола на майдан Независимости с помощью фуникулёра — это интересный и необычный киевский транспорт, о котором я рассказывал. Идем в сторону фуникулера по улице Сагайдачного, на которой очень много неплохих кафе с уличными верандами)11. К фуникулеру стоит большая очередь — в мои прошлые приезды в Киев не припомню здесь столько народу.12. Жетон на фуникулёр стоит три гривны. В очереди шутят про внешний вид жетона, напевая песенку про черную метку из мультфильма "Остров сокровищ")13. Фуникулер подъезжает и забирает пассажиров, те кто не вместился — ожидают следующего вагона, который остановится здесь минут через 5-7. Закрывшиеся двери разделили двух подружек)14. Выходим на на Михайловскую площадь. Возле Михайловского монастыря установлен памятный знак в память жертв голодомора 1932-33 годов:15. А возле богословской академии стоит вот такое фортепиано. Парень, кстати, играет весьма неплохо.16. Старые доходные дома на улице Михайловской, ведущей прямо к майдану Независимости:17. Во дворах на Михайловской, что были раньше полузаброшенными, сейчас можно увидеть сцены уличных фестивалей.18. Спускаемся к майдану. Здесь сейчас проходят гуляния в честь вступления в силу безвизового режима, а еще можно увидеть новых украинских полицейских. Впрочем, полиции совсем немного, и они не пристают к отдыхающим, а просто стоят в сторонке.19. Майдан Независимости. Прямо на том месте, где идут девчонки, стояла сцена Евромайдана 2013/2014 годов, когда украинцы прогнали Януковича и взяли курс в сторону Евросоюза.20. А вот здесь пылали шины, дымом которых сотни Самообороны защищались от "Беркута".21. Сейчас на Майдане уже мало что напоминает о тех непростых временах. В центре площади установлены буквы "люблю Киев", рядом с которыми любят фоткаться гости города:22. А лестница превращена в фонтан-водопад. По-моему, красиво получилось)23. Каменные ступени возле входа в подземный торговый центр. На них, кстати, тоже сохранились следы огня Евромайдана. Сейчас здесь сидят студенты и стоит мотороллер:24. Дети ловят мыльные пузыри. Если бы не рюкзак с квадрокоптером и тяжелая фотокамера в руках — сам поймал бы парочку)25. Девчонки предлагают набить временную татуху. Может, попробовать? Я в Киеве еще целую неделю буду.26. Крещатик в субботу и воскресенье становится пешеходным, в эти выходные здесь проходят праздничные мероприятия, посвященные вступлению в действие безвизового режима с ЕС. Прямо на Крещатике установлена сцена, люди смотрят и слушают уличные концерты:27. Ну и конечно, всякие платные развлечения, уже ставшие традиционными — провиси на турнике 120 секунд и получи 200 гривен (из тех, что я видел — пока ни у кого не получилось).28. Поставь бутылку из-под шампанского кольцом на веревке. Тоже пока что не получилось ни у кого, хотя сам ведущий делает это с легкостью:29. Бабушка просит милостыню:30. Киевский Макдональдс на Крещатике. Если будете тут — рекомендую в качестве десерта горячие треугольнички из обжаренного сыра камамбер с соусом из клюквы)31. Посетители Макдональдса. Приезжие красуни безошибочно угадываются по маминым вытертым вельветовым туфлям на высоченном каблуке. Надевают и гордо цокают ими, выворачивая ноги на киевской брусчатке)32. Возле входа в киевское метро стоят какие-то "изучатели Библии", которые приняли меня за иностранца и сразу обратились по-английски:32. Вход в станцию метро "Крещатик". Тут ничего особо не изменилось, разве что вот вайфай в тестовом режиме запустили. Да, еще скоро привычные киевские зеленые жетончики отменят, будут только карты.33. Пассажиры метро на перроне, в середине — парень из морской пехоты. Морские пехотинцы сейчас участвуют в боях на востоке Украины, их бросают в наиболее опасные участки фронта, наряду с частями ВДВ и войсками спецназначения.34. Пассажиры в вагоне. Заметил, что в руках у людей стало больше дорогих смартфонов, в 2015 году не увидел в киевском метро ни одного айфона.35. Эскалатор) "Безгаз, безвиз и без вас", как шутят сейчас украинцы в диалогах с россиянами.36. Поднимаемся наверх, в так называемый "правительственный квартал" Киева. Вот это — известный "Дом с химерами", который находится прямо возле администрации президента.37. А это — Национальный банк Украины. Уже много лет по четвергам возле национального банка проводит свои акции полусумасшедший предприниматель Богдан Цимейко, обвиняя во всех своих бедах Нацбанк или лично его главу Гонтареву:38. Стенды уличной рекламы, призывающие записываться в армию на контракт, называя такую службу "сознательным выбором лучших".39. А вот это — офис украинской парти "5.10" (читается как "пять-десять"), он находится на углу Шелковичной и Институтской. Глава партии Геннадий Балашов выступает за полную отмену всех налогов и НДС (хочет оставить только 5% с продаж и 10% с зарплат) а также за полную либерализацию всей экономики — свободное хождение валют и так далее.40. В прошлом году Балашов возле офиса своей партии открыл еще и кафе, где, как он выражается — "пьёт кофе вся Верховная Рада Украины". И действительно, метрах в 200 от кафе находится здание Рады.41. Агитационная платформа Балашова. Время от времени он выезжает на ней на центральные улицы Киева и проводит лекции-выступления, рассказывая о партии "пять-десять".42. Реклама новой книги Сергея Лойко. Он уже написал одну книгу про бои в Донецком аэропорте, а в этой рассказывает о том, кто сбил пассажирский "боинг" над Донбассом.43. Часть улицы Институтская, названная Аллеей Небесной сотни. Именно здесь в феврале 2014 года погибла большая часть протестующих, расстрелянная неизвестным подразделением в черной форме.44. Мемориал.45. На некоторых деревьях остались следы от пуль — часть протестующих была убита снайперами из гостиницы "Украина".45. А еще на деревьях можно увидеть портреты тех, кто погиб прямо на этом месте.46. Возвращаюсь на Крещатик. Вечереет.47. Зажигаются огни, к кафе подъезжают дорогие автомобили.48. Город начинает жить ночной жизнью.Вот таким я увидел Киев летом 2017 года.Напишите в комментариях, как вам город._____________________________________________Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже: