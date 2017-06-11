Киев летом 2017 года.

Сегодня в Украине вступил в действие безвизовый режим со странами Евросоюза, и в центре летнего Киева ощущается атмосфера праздника. Не знаю, намного ли увеличиться поток украинских туристов в страны ЕС, но сами украинцы безвизовому режиму очень рады)
Я бывал в Киеве много раз — перед Майданом в 2013 году, на Майдане 2013/2014, в мае 2014 года, летом 2015-го и прожил в этом городе в общей сложности месяца три. Каждый раз Киев меня чем-нибудь удивляет. В этот раз я заметил, что город стал заметно чище, на улицах стало меньше рекламы и больше народу, однако остались и некоторые старые городские проблемы)
Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный фоторассказ про летний Киев)
02. Начнём нашу прогулку по городу с района под названием Подол. В 2014 году я почти 2 месяца снимал одну из квартир на улице Ярославской в старом доме, в подъезде были кованые перила, а в квартире потолки почти 4 метра) Подол стал заметно чище, а знаменитый дом-долгострой наконец-то достроили. Киевляне не любят это здание, а мне кажется, что оно весьма неплохо оживило окружающий ландшафт:
03. Моё любимое кафе "Мафия" на Подоле. Вкусные суши, в дополнение к которым можно бесплатно выбрать поллитровый графин зеленого чая либо неплохого красного/белого вина:
04. Переход возле "Мафии" тоже отремонтировали, раньше мрамор на лестнице крошился, а сейчас его заменили:
05. Впрочем, старые проблемы на Подоле тоже остались. Вот так, к примеру, выглядит тротуар на улице Константиновской, ведущей в сторону Контрактовой площади:
06. Да и торговля в переходах осталась той же. Впрочем, лично мне она никогда не мешала и я даже любил покупать в одном из ларьков вкусные фреши (будете на Подоле — рекомендую морковный фреш с оливковым маслом)
07. Заброшенное здание старинного Гостиного двора тоже пока что не отреставрировано, на фото оно за зеленым забором:
08. Объявления на заборе. "Таролог" обещает диагностику по фото "даже на расстоянии"))
09. В киевском транспорте я тоже не увидел особых изменений. На Подоле ходят всё те же старенькие скрипучие трамваи и популярны маршрутки — как правило, желтые микроавтобусы "богдан".
10. Если будете в Киеве, я рекомендую вам добираться с Подола на майдан Независимости с помощью фуникулёра — это интересный и необычный киевский транспорт, о котором я рассказывал вот в этом посте. Идем в сторону фуникулера по улице Сагайдачного, на которой очень много неплохих кафе с уличными верандами)
11. К фуникулеру стоит большая очередь — в мои прошлые приезды в Киев не припомню здесь столько народу.
12. Жетон на фуникулёр стоит три гривны. В очереди шутят про внешний вид жетона, напевая песенку про черную метку из мультфильма "Остров сокровищ")
13. Фуникулер подъезжает и забирает пассажиров, те кто не вместился — ожидают следующего вагона, который остановится здесь минут через 5-7. Закрывшиеся двери разделили двух подружек)
14. Выходим на на Михайловскую площадь. Возле Михайловского монастыря установлен памятный знак в память жертв голодомора 1932-33 годов:
15. А возле богословской академии стоит вот такое фортепиано. Парень, кстати, играет весьма неплохо.
16. Старые доходные дома на улице Михайловской, ведущей прямо к майдану Независимости:
17. Во дворах на Михайловской, что были раньше полузаброшенными, сейчас можно увидеть сцены уличных фестивалей.
18. Спускаемся к майдану. Здесь сейчас проходят гуляния в честь вступления в силу безвизового режима, а еще можно увидеть новых украинских полицейских. Впрочем, полиции совсем немного, и они не пристают к отдыхающим, а просто стоят в сторонке.
19. Майдан Независимости. Прямо на том месте, где идут девчонки, стояла сцена Евромайдана 2013/2014 годов, когда украинцы прогнали Януковича и взяли курс в сторону Евросоюза.
20. А вот здесь пылали шины, дымом которых сотни Самообороны защищались от "Беркута".
21. Сейчас на Майдане уже мало что напоминает о тех непростых временах. В центре площади установлены буквы "люблю Киев", рядом с которыми любят фоткаться гости города:
22. А лестница превращена в фонтан-водопад. По-моему, красиво получилось)
23. Каменные ступени возле входа в подземный торговый центр. На них, кстати, тоже сохранились следы огня Евромайдана. Сейчас здесь сидят студенты и стоит мотороллер:
24. Дети ловят мыльные пузыри. Если бы не рюкзак с квадрокоптером и тяжелая фотокамера в руках — сам поймал бы парочку)
25. Девчонки предлагают набить временную татуху. Может, попробовать? Я в Киеве еще целую неделю буду.
26. Крещатик в субботу и воскресенье становится пешеходным, в эти выходные здесь проходят праздничные мероприятия, посвященные вступлению в действие безвизового режима с ЕС. Прямо на Крещатике установлена сцена, люди смотрят и слушают уличные концерты:
27. Ну и конечно, всякие платные развлечения, уже ставшие традиционными — провиси на турнике 120 секунд и получи 200 гривен (из тех, что я видел — пока ни у кого не получилось).
28. Поставь бутылку из-под шампанского кольцом на веревке. Тоже пока что не получилось ни у кого, хотя сам ведущий делает это с легкостью:
29. Бабушка просит милостыню:
30. Киевский Макдональдс на Крещатике. Если будете тут — рекомендую в качестве десерта горячие треугольнички из обжаренного сыра камамбер с соусом из клюквы)
31. Посетители Макдональдса. Приезжие красуни безошибочно угадываются по маминым вытертым вельветовым туфлям на высоченном каблуке. Надевают и гордо цокают ими, выворачивая ноги на киевской брусчатке)
32. Возле входа в киевское метро стоят какие-то "изучатели Библии", которые приняли меня за иностранца и сразу обратились по-английски:
32. Вход в станцию метро "Крещатик". Тут ничего особо не изменилось, разве что вот вайфай в тестовом режиме запустили. Да, еще скоро привычные киевские зеленые жетончики отменят, будут только карты.
33. Пассажиры метро на перроне, в середине — парень из морской пехоты. Морские пехотинцы сейчас участвуют в боях на востоке Украины, их бросают в наиболее опасные участки фронта, наряду с частями ВДВ и войсками спецназначения.
34. Пассажиры в вагоне. Заметил, что в руках у людей стало больше дорогих смартфонов, в 2015 году не увидел в киевском метро ни одного айфона.
35. Эскалатор) "Безгаз, безвиз и без вас", как шутят сейчас украинцы в диалогах с россиянами.
36. Поднимаемся наверх, в так называемый "правительственный квартал" Киева. Вот это — известный "Дом с химерами", который находится прямо возле администрации президента.
37. А это — Национальный банк Украины. Уже много лет по четвергам возле национального банка проводит свои акции полусумасшедший предприниматель Богдан Цимейко, обвиняя во всех своих бедах Нацбанк или лично его главу Гонтареву:
38. Стенды уличной рекламы, призывающие записываться в армию на контракт, называя такую службу "сознательным выбором лучших".
39. А вот это — офис украинской парти "5.10" (читается как "пять-десять"), он находится на углу Шелковичной и Институтской. Глава партии Геннадий Балашов выступает за полную отмену всех налогов и НДС (хочет оставить только 5% с продаж и 10% с зарплат) а также за полную либерализацию всей экономики — свободное хождение валют и так далее.
40. В прошлом году Балашов возле офиса своей партии открыл еще и кафе, где, как он выражается — "пьёт кофе вся Верховная Рада Украины". И действительно, метрах в 200 от кафе находится здание Рады.
41. Агитационная платформа Балашова. Время от времени он выезжает на ней на центральные улицы Киева и проводит лекции-выступления, рассказывая о партии "пять-десять".
42. Реклама новой книги Сергея Лойко. Он уже написал одну книгу про бои в Донецком аэропорте, а в этой рассказывает о том, кто сбил пассажирский "боинг" над Донбассом.
43. Часть улицы Институтская, названная Аллеей Небесной сотни. Именно здесь в феврале 2014 года погибла большая часть протестующих, расстрелянная неизвестным подразделением в черной форме.
44. Мемориал.
45. На некоторых деревьях остались следы от пуль — часть протестующих была убита снайперами из гостиницы "Украина".
45. А еще на деревьях можно увидеть портреты тех, кто погиб прямо на этом месте.
46. Возвращаюсь на Крещатик. Вечереет.
47. Зажигаются огни, к кафе подъезжают дорогие автомобили.
48. Город начинает жить ночной жизнью.
Вот таким я увидел Киев летом 2017 года.
Напишите в комментариях, как вам город.
Добавляйтесь в друзья в ЖЖ;)
я в фейсбуке
я вконтакте
я в твиттере
________________________________________
Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:
Украинцы ( да и все остальные),sarvasvladimir June 11th, 14:44
"Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои."
(Притчи 23:4)
Господь Бог
Re: Украинцы ( да и все остальные),ron_coleman June 11th, 14:45
так по цих сходинках і раніше вода стікала. от щодо маленьких фонтанчиків не памятаю
обычно это показатель экономического спада
>часть протестующих была убита снайперами из гостиницы "Украина"
изначально говорили, что это беркут убил детей по приказу Путина, версия поменялась?))
http://maxim-nm.livejournal.com/102
Хорошо, чо.montrealex June 11th, 15:13
Re: Хорошо, чо.macarona_san June 11th, 15:21
Они и раньше были, просто в 2015-м как-то обратил внимание, что ни одного айфона в метро. В Минске на каждой скамейке будет минимум 1 айфон.
их постепенно зачищают. не до всех станций еще добрались
"К фуникулеру стоит большая очередь"
очередь стоит в кассы. если есть PayPass - можно сразу к турникетам
"15..... Парень, кстати, играет весьма неплохо."
он, как и памятник (№14) стоят там давно, еще до 2013
"22. А лестница превращена в фонтан-водопад."
он таким и был до Майдана....просто, на зиму его отключают
"32. Вход в станцию метро "Крещатик". Тут ничего особо не изменилось"
снова таки - PayPass. не реклама, просто я только по карточке в метро и прохожу
Edited at 2017-06-12 02:06 pm (UTC)
Под этим стеклянным куполом зона футкортов "метрограда".Можно нямать и смотреть на фонтан изнутри :)
Здорово :-)
Может даст Бог удастся поехать в Киев )
Националистов не видно ?
Город очень приятный и красивый.
Бедное кастрюлеголовое стадо. Наверное у видео продолжение есть )) Сейчас этот клоун вероломно порвет вышиванку и начнет топтать сало ))
У него есть какая-то аура...Там кол-во старых исторических достопримечательностей на кв метр зашкаливает.
Жила сначала у Владимирского рынка, а потом на Подоле. От Контрактовой Площи на трамвае остановок восемь.
А район Золоти Ворота! Какие там переулочки везде. Читая Булгакова, я те квартиры себе представляю.
А угол Крещатика и Прорезной ...ну? Кто знаменитый там сидел и платил городовому 5 руб, и его никто не трогал? А?
Вообще все дышит историей. Мне Киев больше Москвы нравится.
Эх, как бы снова там побывать!
Я учился в КПИ в начале 90х. И именно тогда прочитал Булгакова и Виктора Некрасова. Последний о Киеве ещё лучше написал. Верхняя часть Крещатика - это, вообще,шедевр. Объехав весь бывший СССР могу честно сказать, что красивее города нет. Если не считать центр Москвы настоящего времени.
А жил я на Шулявке, в общаге-книжке.
Вам Путин дал приказ!
А вообще завидовать плохо!
Не по-русски.