Максим Мирович

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maxim_nm May 18th, 15:25

Дискотеки в СССР, как это было (фото).



Решил вот написать большую и интересную статью о том, какими в СССР были дискотеки) Думаю, многие из вас, кто застал СССР в более-менее сознательном возрасте, бывал на дискотеках — в позднем Союзе это было популярное место для "выгула" фарцовой одежды и в целом для молодежных тусовок; лично я знаю несколько пар, которые познакомились именно на советской дискотеки.

Итак, под катом — рассказ про то, как это всё было)



02. Для начала немного истории. Танцплощадки как место проведения досуга существовали практически с первых лет СССР, но они несколько отличались от, собственно, "позднесоветских" дискотек. В 40-50-60 гг. на танцах часто играла живая музыка, а сама атмосфера немного напоминала дореволюционные балы — мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели названия и часто шли в определенном порядке, у вечера нередко был конферансье. Также встречались "квартирные" варианты танцев, когда люди приглашали друг друга "потанцевать под патефон".

Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом — в парках под открытым небом. У меня сохранился экземпляр газеты 1940-х годов, где в разделе "объявления" я встретил такое (орфография сохранена): "Сегодня в клубе подводников состоится танцовальный вечер". Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало.

Фото "танцовального вечера" тех лет:




03. Ближе к семидесятым годам на танцах стали выступать различные ансамбли, часто копирующие "западную" эстраду. С ансамблями была вообще интересная история — у молодежи была потребность в новой музыке, но при этом западные ансамбли запрещались (чаще всего — по надуманным идеологическим причинам), и поэтому в СССР появились т.н. "ВИА", которые сохраняли всю внешнюю атрибутику и частично музыкальные ритмы западной эстрады, но при этом тексты песен были идеологически верными либо просто нейтральными.

На фото — классический ВИА 1970-х годов: удлиненные волосы "под битлов", брюки-клёш, модные отложные воротники. Музыкальные инструменты — отдельная тема. Настоящих фирменных инструментов, вроде Fender или Gibson в СССР практически не было (они были доступны только "небожителям" из Госконцерта и закупались за валюту), поэтому местечковые ВИА чаще всего обходились чем-то попроще, вроде чехословацкой Iolana или восточногерманской Musima, либо на худой конец СССР-овскими гитарами, именуемыми в музыкальной среде "лопатами", "веслами" и "дровами".На фото как раз такие экземаляры, у басиста — четырехструнный болгарский бас "Orpheus", у вокалиста — знаменитый свердловский "Урал-650", у второго гитариста на заднем плане — кажется, ленинградская 12-струнная полуакустика.

Играли на этом всём песни в стиле "Я встретил тебя в васильках, мы полюбили друг друга и уехали в стройотряд". Впрочем, чаще всего музыка таких была написана професисональными композиторами, поэтому сильного отвращения они не вызывали, а слова на тогдашей аппаратуре не особо прослушивались)

Выступали ВИА как на танцплощадках, так и в ресторанах.




04. Собственно то, что можно назвать "дискотекой", стало появляться где-то в начале-середине 1980-х годов; некоторые источники сообщают, что первая в СССР дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки в СССР часто приходили первыми именно в приграничные города/республики.

Главное отличие дискотеки от "танцев" в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей (или, как тогда говорили, "диск-жокей"), нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком (если дискотека проходила например в ресторане) либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок либо с бобин, а позже — с аудиокассет. Если техника была "пленочной", то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона — пока с первого магнитофона играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент.

Особо продвинутые диск-жокеи пользовались звукорежиссерскими пультами (вроде "Электроника" серии ПМ) — технику, подключенную через пульт, можно было выводить как на общие колонки для зала, так и себе отдельно на наушники (этот канал на пульте был подписан как "стереотелефоны"). Плюс с помощью пульта записи можно было пускать одну за другой практически без паузы, пользуясь фейдерами регулировки громкости — это было очень удобно.

Вот так выглядело рабочее место диск-жокея в 1980-е:





05.  А вот очень крутой фотоснимок рабочего места хорошо "упакованного" диск-жокея тех лет. На столе можно увидеть два бобинных магнитофона (скорее всего, что-то типа "Сатурна", "Астры" или "Маяка"), на столе справа — две кассетные магнитолы, что-то типа "Вильма-102 стерео" — как их тогда называли "магнитофон-приставка". Что стоит в чемоданном корпусе на стуле я не знаю, но предположу, что это пульт управления светом — вот теми самыми развешанными штанге прожекторами)

А еще обратите внимание еще и на скошенные мониторные колонки (причем аж двух видов, ближнего и дальнего поля) — они нужны для того, чтобы сам диск-жокей хорошо слышал то, что играет в зале. В дополнение к мониторам есть и наушники (те самые "стереотелефоны"), они надеты на шее диск-жокея.



06. А это рабочее места диджея попроще — видимо, это какая-то институтская дискотека.




07. Какая музыка играла на дискотеках? В основном это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой, вроде Пугачевой или Валерия Леонтьева. С началом Перестройки, примерно с 1985 года цензура в отношении к музыке ослабла, и музыка на дискотеках практически полностью стала состоять из "ритмов зарубежной эстрады", популярными были такие группы, как ABBA, Modern Talking, CC-Catch, Boney M. В самые последние годы существования СССР были также популярны синтпоп-команды вроде Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure.

Сама музыкальная программа строилась обычно так — 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один "медляк", во время которого можно было пригласить понравившуюся во время быстрых танцев девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был "белый танец", во время которого девушки приглашали парней.




08. Медленный танец на школьной дискотеке 1980-х:




09. Как обычно одевались на дискотеки? Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде, поэтому надевалось всё самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом "хиповый" вид. Впрочем, к началу перестройки все эти ограничения если не исчезли вовсе, то сильно ослабли.

В общем, в 1970-х собравшиеся на танцы модники выглядели примерно вот так. Здесь же есть и кадр с "дресс-кодом", объявленным некой загадочной "администрацией")




10. Ближе к концу восьмидесятых посетители дискотек стали одеваться как-то так) Тут и модная "фарцовая" одежда (чаще всего не по размеру), и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена на таких девушек у парней всё аж дымилось)




11. В настоящее время дискотеки как отдельный вид отдыха практически исчезли, танцевальные вечерники стали проводиться в профессиональных музыкальных клубах, с соответствующим оборудованием и программой. "Танцовальные вечера" можно встретить в небольших провинциальных городках, и выглядит сейчас это как-то так:




А вы помните дискотеки в СССР? Ходили туда тусить)? Может, какие-то интересные истории там были?

Расскажите, интересно)

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minskblog May 18th, 12:28
>Тут и модная "фарцовая" одежда (чаще всего не по размеру)

Это не "не по размеру", это мода такая была))
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maxim_nm May 18th, 12:30
Так потому и мода была такая) Привозили-то таких шмоток немного, размер выбрать нельзя было) В общем, тут похожая история, как в США с популярностью "гангста-рэперской" одежды не по размеру - мода пошла из тюрем, где особо не было выбора.
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ddnorth May 18th, 12:31
"там где клен шумит..."
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maxim_nm May 18th, 12:37
Это семидесятые, скорее)
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ron_coleman May 18th, 12:41
"Зачем нужны нам дискотеки? Ведь там один сплошной обман. Сплошные западные песни. Которых смысл неясен нам")
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maxim_nm May 18th, 12:42
Ахах)) "Ночной проспект"?
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oldpapuas May 18th, 12:45
Американец с русской танцует? Или с немкой? :))))
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maxim_nm May 18th, 13:00
Это на каком фото?
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miceman10 May 18th, 12:50
танцовальный вечер - на них танцовали девушек. Это слово танцовать в таком смысле и употреблялось,с девушками не танцевали, их танцовали, в страдательном залоге.
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ron_coleman May 18th, 12:51
Бггг))
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portweyn777 May 18th, 13:02
Да, и танцплощадки с обязательным портвейном и мордобоем - развлекуха по полной!
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maxim_nm May 18th, 13:04
Мордобой бывал, да))
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harmurak May 18th, 13:03
"Наш царевич играет в ВИА песни выдуманных страстей, и министр преуспел как видно, популярнейший диск-жокей"))
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maxim_nm May 18th, 13:04
Откуда)?
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vino_i_gashish May 18th, 13:05
"Танцовальные вечера" можно встретить в небольших провинциальных городках, и выглядит сейчас это как-то так:

это уж в совсем деревнях и сёлах
если как на картинке

я просто немного в теме и объездил кучу райцентров, чтобы иметь представление.
если в городке есть деньги, там может быть клуб где в принципе есть нормальное оборудование и в валенках и шапках-ушанках не пускают на дискотеку
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harmurak May 18th, 13:05
но тем не менее такое есть)
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magnetoplus May 18th, 13:16
У меня как-то брата отпиздили на дискотеке)
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maxim_nm May 18th, 13:16
Ахах))
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xmbipehok May 18th, 13:17
дивлюсь на першу фотку і прямо чую, як бабки на лавочці біла підїзду презирливо сичать "прастітутка!"
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magnetoplus May 18th, 13:18
Пiздят)))
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mercator100 May 18th, 13:19
Бывал на дискотеках в конце 60-х (Москва). Платные. Вход стоил где-то 6-8 руб, из которых 4-4 тратилось на бухло и закуску. Остальное - на оплату приглашенных музыкантов. Было клево.
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maxim_nm May 18th, 13:20
Прикольно) Тогда, наверное, еще просто "танцы" назывались)
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iks_by May 18th, 13:21
Скорее задымиться на джинсы варёнки чем колхоз с последнего фото.
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maxim_nm May 18th, 13:26
Эх... Не видел ты дембелей тех лет))
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korsar_vlad May 18th, 13:21
Видать, где-то в хорошем месте дискотека находилась, мониторы и прочую светомузыку не так просто было купить.
Скорее всего, это имущество ДК или концертного зала, которым позволили пользоваться. Хотя, были в то время и матерые дискотечники, хорошо зарабатывавшие. Сезон на Юге или на круизном теплоходе. А зимой в каком-нибудь кафе, где часто игрались свадьбы. За два свадебных дня платили 300-350 р. . Ансамбль брал 500-600. Кроме хорошего заработка была еще и конкуренция, поэтому приходилось выкладываться, дабы народ не скучал. Ди-джейство приходилось свмещать с аниматорством и конферансом. В ообщем, интересное было время.Да, для сравнения, свой первый микрофон "Тesla" я купил за 400 р.
В чемодане скорее всего котушки и кассеты. Вот такой был у меня.
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magnetoplus May 18th, 13:29
Класс!
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lora_lei May 18th, 13:31
Какая прелесть! Сходила бы на такое))
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maxim_nm May 18th, 13:31
В таких же штониках, как на предпоследней фотке))?
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zamiakulkas89 May 18th, 13:56
Пишут что 90-е, но уж очень на конец 80-х похоже.
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bberez May 18th, 14:18
Это скорее до 1993 года, в 1993 уже под 2Unlimited и Ace of Bace прыгали.
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li_rysya May 18th, 13:57

Спасибо. Очень интересно

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Не помню, не знаю,

jacomo jacy May 18th, 16:31
а что сейчас танцуют на танцполах?
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wimpall May 18th, 14:06
Тут скорее уместна тема - "Глушилки в СССР". В свете новых радостных покращенных iнiцiатiв - майданопрезидента.
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maxim_nm May 18th, 16:44
Про глушилки тоже напишу, хочу минскую пофоткать с квадрокоптера)
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bberez May 18th, 14:16
Девченки в 18-20, а то и 25 сейчас несколько моложе выглядят, чем тогдашние старшеклассницы и 18-летние девицы. То ли консерванты, то ли диеты, то ли питание изменилось, то ли тогда стремились выглядеть старше, то ли мода портит, то ли косметика сейчас лучше.
Вцелом весь этот ужас быкотек вспоминать даже не хочется. На последнем фото - типичная быкотека сел, да и городов 90-х. Как хорошо, что это жлобство сгинуло в небытие.
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krasa74 May 18th, 16:19

Спорно...на выпускниц школ сегодня посмотрите, особенно на москвичек-редко какой меньше тридцатника дашь...

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ingenero May 18th, 14:19
""ВИА", которые сохраняли всю внешнюю атрибутику и частично музыкальные ритмы западной эстрады, но при этом тексты песен были идеологически верными либо просто нейтральными."
То же самое прочитал недавно про северную корею. Девочки в коротких юбочках поют попсу про любовь к партии.
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bberez May 18th, 14:21
Многие ВИА потом вспоминали, что на дискотеках они играли не только идеологически выверенное, но и сплагиаченный рок, особенно ранние типа "Скоморохов".
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leo_ma May 18th, 14:25
Собственно то, что можно назвать "дискотекой", стало появляться где-то в начале-середине 1980-х годов; некоторые источники сообщают, что первая в СССР дискотека появилась в Латвии.
==================
Кафе "Метелица" на Калининском проспекте - с 1971 года :)

Длинные волосы "запрещались" школьникам до середины 70-х. Потом - всё :)

Двое из 3-х ребят на фото к п.9 одеты в брюки фасона "колокол".

Запрет джинсов на объявлении - это какой-то невероятный Задрищенск.

"модная "фарцовая" одежда (чаще всего не по размеру)" - это мода такая. Брюки(джинсы)-"бананы", например и у девушек "широкоплечий" верх. Сандру или Си-Си Кэтч посмотрите в Ютюбе.

Артемий Троицкий сказал, что хиты 80-х до сих пор в моде потому, что с тех пор не было создано ничего лучшего.
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wwwrebel May 18th, 14:44
Это да, на джинсы запрета не было, а вот линейкой юбки и клеша мерили кое-где на входе.
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petrozz May 18th, 14:25
я был диск-жокеем ))
на школьной дискотЭке )
сводили на 3-х Маяках-232, после проведения дискотЭки катались на них с ледяной горки ))))
конверсионные приставки, у которых внутри была такая металлическая рама, что можно было убить таким магнитофоном )

крутым считалось, если у ДЖ были кассетники "Орель-101", это был высший пилотаж

а, во , вспомнил, в нашей школе, года за 2 до нас, дискотеки проводил Андрей Репников, он продюсировал тогда "Мистера Малого". "2 птеродактиля", а сейчас - "Отпетых Мошенников".
мы сейчас иногда в личке с ним вспоминаем нашу школу )

Edited at 2017-05-18 02:27 pm (UTC)
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maxim_nm May 18th, 16:42
Шикарно! А это в какие годы?
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igor_piterskiy May 18th, 14:34
Магнитола - это приемник с магнитофоном. Никакого отношения к приставкам не имеет.
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maxim_nm May 18th, 16:41
Ну, наверное. У нас так называли)
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marisols May 18th, 15:01
Вторая фотография нереально прекрасна.
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maxim_nm May 18th, 16:41
Ага.
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desdichadov May 18th, 15:04
Где же девчонок ещё пощупать, как не на дискотеке.
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maxim_nm May 18th, 16:41
Точно)
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schernov May 18th, 15:04
Ходил.
И пиздюлей получал и газом в ответку хреначил!
Весело было. Музыка человеческая была. Да и общения сколько было.
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maxim_nm May 18th, 16:41
А баллончики разве продавались в то время)?
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