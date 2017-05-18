Дискотеки в СССР, как это было (фото).

Решил вот написать большую и интересную статью о том, какими вбыли дискотеки) Думаю, многие из вас, кто застал СССР в более-менее сознательном возрасте, бывал на дискотеках — в позднем Союзе это было популярное место для "выгула"и в целом для молодежных тусовок; лично я знаю несколько пар, которые познакомились именно на советской дискотеки.Итак, под катом — рассказ про то, как это всё было)02. Для начала немного истории. Танцплощадки как место проведения досуга существовали практически с первых лет СССР, но они несколько отличались от, собственно, "позднесоветских" дискотек. В 40-50-60 гг. на танцах часто играла живая музыка, а сама атмосфера немного напоминала дореволюционные балы — мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели названия и часто шли в определенном порядке, у вечера нередко был конферансье. Также встречались "квартирные" варианты танцев, когда люди приглашали друг друга "потанцевать под патефон".Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом — в парках под открытым небом. У меня сохранился экземпляр газеты 1940-х годов, где в разделе "объявления" я встретил такое (орфография сохранена): "Сегодня в клубе подводников состоится танцовальный вечер". Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало.Фото "танцовального вечера" тех лет:03. Ближе к семидесятым годам на танцах стали выступать различные ансамбли, часто копирующие "западную" эстраду. С ансамблями была вообще интересная история — у молодежи была потребность в новой музыке, но при этом западные ансамбли запрещались (чаще всего — по надуманным идеологическим причинам), и поэтому в СССР появились т.н. "ВИА", которые сохраняли всю внешнюю атрибутику и частично музыкальные ритмы западной эстрады, но при этом тексты песен были идеологически верными либо просто нейтральными.На фото — классический ВИА 1970-х годов: удлиненные волосы "под битлов", брюки-клёш, модные отложные воротники. Музыкальные инструменты — отдельная тема. Настоящих фирменных инструментов, вроде Fender или Gibson в СССР практически не было (они были доступны только "небожителям" из Госконцерта и закупались за валюту), поэтому местечковые ВИА чаще всего обходились чем-то попроще, вроде чехословацкой Iolana или восточногерманской Musima, либо на худой конец СССР-овскими гитарами, именуемыми в музыкальной среде "лопатами", "веслами" и "дровами".На фото как раз такие экземаляры, у басиста — четырехструнный болгарский бас "Orpheus", у вокалиста — знаменитый свердловский "Урал-650", у второго гитариста на заднем плане — кажется, ленинградская 12-струнная полуакустика.Играли на этом всём песни в стиле "Я встретил тебя в васильках, мы полюбили друг друга и уехали в стройотряд". Впрочем, чаще всего музыка таких была написана професисональными композиторами, поэтому сильного отвращения они не вызывали, а слова на тогдашей аппаратуре не особо прослушивались)Выступали ВИА как на танцплощадках, так и в ресторанах.04. Собственно то, что можно назвать "дискотекой", стало появляться где-то в начале-середине 1980-х годов; некоторые источники сообщают, что первая в СССР дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки в СССР часто приходили первыми именно в приграничные города/республики.Главное отличие дискотеки от "танцев" в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей (или, как тогда говорили, "диск-жокей"), нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком (если дискотека проходила например в ресторане) либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок либо с бобин, а позже — с аудиокассет. Если техника была "пленочной", то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона — пока с первого магнитофона играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент.Особо продвинутые диск-жокеи пользовались звукорежиссерскими пультами (вроде "Электроника" серии ПМ) — технику, подключенную через пульт, можно было выводить как на общие колонки для зала, так и себе отдельно на наушники (этот канал на пульте был подписан как "стереотелефоны"). Плюс с помощью пульта записи можно было пускать одну за другой практически без паузы, пользуясь фейдерами регулировки громкости — это было очень удобно.Вот так выглядело рабочее место диск-жокея в 1980-е:05. А вот очень крутой фотоснимок рабочего места хорошо "упакованного" диск-жокея тех лет. На столе можно увидеть два бобинных магнитофона (скорее всего, что-то типа "Сатурна", "Астры" или "Маяка"), на столе справа — две кассетные магнитолы, что-то типа "Вильма-102 стерео" — как их тогда называли "магнитофон-приставка". Что стоит в чемоданном корпусе на стуле я не знаю, но предположу, что это пульт управления светом — вот теми самыми развешанными штанге прожекторами)А еще обратите внимание еще и на скошенные мониторные колонки (причем аж двух видов, ближнего и дальнего поля) — они нужны для того, чтобы сам диск-жокей хорошо слышал то, что играет в зале. В дополнение к мониторам есть и наушники (те самые "стереотелефоны"), они надеты на шее диск-жокея.06. А это рабочее места диджея попроще — видимо, это какая-то институтская дискотека.07. Какая музыка играла на дискотеках? В основном это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой, вроде Пугачевой или Валерия Леонтьева. С началом Перестройки, примерно с 1985 года цензура в отношении к музыке ослабла, и музыка на дискотеках практически полностью стала состоять из "ритмов зарубежной эстрады", популярными были такие группы, как ABBA, Modern Talking, CC-Catch, Boney M. В самые последние годы существования СССР были также популярны синтпоп-команды вроде Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure.Сама музыкальная программа строилась обычно так — 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один "медляк", во время которого можно было пригласить понравившуюся во время быстрых танцев девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был "белый танец", во время которого девушки приглашали парней.08. Медленный танец на школьной дискотеке 1980-х:09. Как обычно одевались на дискотеки? Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде, поэтому надевалось всё самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом "хиповый" вид. Впрочем, к началу перестройки все эти ограничения если не исчезли вовсе, то сильно ослабли.В общем, в 1970-х собравшиеся на танцы модники выглядели примерно вот так. Здесь же есть и кадр с "дресс-кодом", объявленным некой загадочной "администрацией")10. Ближе к концу восьмидесятых посетители дискотек стали одеваться как-то так) Тут и модная "фарцовая" одежда (чаще всего не по размеру), и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена на таких девушек у парней всё аж дымилось)11. В настоящее время дискотеки как отдельный вид отдыха практически исчезли, танцевальные вечерники стали проводиться в профессиональных музыкальных клубах, с соответствующим оборудованием и программой. "Танцовальные вечера" можно встретить в небольших провинциальных городках, и выглядит сейчас это как-то так:А вы помните дискотеки в СССР? Ходили туда тусить)? Может, какие-то интересные истории там были?Расскажите, интересно)

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