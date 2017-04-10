Максим Мирович

Кораблю безопаснее в порту, но он создан для океана.

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maxim_nm April 10th, 14:59

Вещи из СССР, которые нужно срочно выкинуть.

(без названия)

В комментариях к моему посту про мебель в СССР многие читатели написали, что у них в квартирах до сих пор продолжают стоять старые советские предметы мебели — мол "ещё годятся", "нет времени возиться с заменой", "дорого" и прочее. Друзья мои, от старого советского хлама нужно срочно избавляться — он, во-первых, захламляет ваши комнаты, а во вторых — одним своим видом отравляет интерьер, превращая любую уютную квартиру в старый бабушатник.

Что самое интересное — замена мебели не требует каких-то запредельных затрат, сейчас множество компаний делает качественную, недорогую и современную мебель, которая хорошо впишется в ваш интерьер, и это стоит совсем недорого. Многие, я уверен, в месяц тратят на продукты и квартиру больше средств, чем стоит обставить 1-2 комнаты, и при этом продоложают жить среди ужасного советского хлама.

Такое положение вещей надо менять. Под катом — рассках про те предметы мебели и интерьера родом из СССР, которые нужно срочно выбросить из дома, если вы хотите жить в XXI веке.



01. Мебельная "стенка". В семидесятые годы такой предмет мебели считался признаком шика и достатка, а также свидетельствовал об определенной предприимчивости хозяев квартиры — ведь для того, чтобы достать "стенку", нужно было постараться. В "стенке" хранили всё подряд — от одежды и постельного белья до детских ирушек, посуды и алкоголя в секции "бар". Нужно признать, что в отличие от некоторых других образцов советской мебели, большинство "стенок" выглядели довольно убого уже в те годы, а сейчас и вовсе имеют потертый вид, поцарапанную полировку и отклеившуюся фурнитуру. В общем, это далеко не та мебель, которая стареет красиво.

Если у вас есть советская "стенка" — обязательно её выкиньте, и вы сами удивитесь от того, сколько в комнате стало воздуха, света и свободного места. Взамен можно купить, например, открытый стеллаж и гардероб с раздвижными дверьми, будет намного лучше.




02. Тахта либо диван. Раскладное спальное место, часто с нишей для белья внутри. Подобно "стенке", этот тип мебели стареет крайне уродливо, и после 25+ лет эксплуатации выглядит очень страшно — облупившаяся полировка, обнажившая плохую крошащуюся ДСП-плиту, кривые шаткие ножки, проваленные матрасы с грязной обивкой. Если вы до сих пор спите на советской тахте или диване, то, как любит говаривать Максим Кац maxkatz, "что-то с вами не так и вообще позорище". Срочно выкидывайте советскую тахту и купите для начала хотя бы что-нибудь из IKEA, будет уж точно красивее.




03. Старые тонконогие кресла. Тут надо сделать оговорку — в пятидесятые годы в СССР было выпущено пару красивых моделей кресел, которые при должной реставрации могут занять достойное место в интерьере. Но то, что массово выпускалось в 1960-1980-е годы, чаще всего не выдерживает никакой критики. Практически все модели выглядят одинаково — массивное сидение на тонких деревянных лакированных ножках. Такие кресла не блистали красотой и в свои лучшие времена, а сейчас и вовсе превратились в какие-то жуткие вещи из рассказов Стивена Кинга.

Если вам обязательно нужно кресло, то лучше просто купите что-то боле современное, а старое выбросьте, не пугайте гостей.




04. Полированный сервант. Появился в продаже чуть раньше "стенки"; по сути является её уменьшенным аналогом. Отравляет своим видом окружающее пространство пожалуй побольше, чем любой другой предмет советской мебели. Если бы я стал президентом, то первым делом ввёл бы специальный налог для всех тех, кто до сих пор ещё не избавился от полированного серванта, а всех, кто сделает это, показывал бы по ТВ и награждал почётными грамотами.

Кстати, вы можете совершенно спокойно грохнуть сервант с балкона в кузов мусорной машины вместе со всем содержимым — ничего ценного, кроме трех комплектов старого постельного белья, двух собраний сочинений Некрасова, подшивки "Наука и Жизнь" за 1983-1988 годы, набора открыток "Ялта-1981"  и одного страшного старого сервиза, вы не потеряете.




05. Советская кухонная мебель. В СССР практически не делали качественной кухонной мебели, а то, что дожило до наших дней, выглядит и вовсе ужасно — за годы эксплуатации ДСП-плита повздувалась от влаги и повышенной температуры, фурнитура поблекла, дверцы на шкафчиках висят вкривь и вкось. Даже супер-модные в восьмидесятые годы шкафчики с ручками из алюминиевого прокатного профиля (на фото) сейчас выглядят крайне убого.

Мой совет — ни в коем случае не вздумайте как-то "реставрировать" или "подновлять" старую советскую кухню, что-то там подкрашивать, подкручивать, обклеивать плёнкой и т.д., всё равно получится не "дёшево и сердито", а дёшево и говняно. Лучше немного подождать, подкопить деньжат и сразу заказать новую современную кухню, место старой советской — на помойке.





06. Советская сантехника. Если у вас на кухне либо в ванной до сих пор стоит кран родом из СССР — то его надо срочно заменить. Помимо страшного вида обшарпанных пластмассовых (белых либо черных) вентилей, такая сантехника попросту небезопасна, она часто течёт и требует ремонта — всё от того, что латунные и резиновые части в кран-буксах давно выработали свой ресурс.

В общем, быстрее заменяйте, если не хотите оплачивать ремонт соседям снизу.





07. Ковёр со стены. Если вы не хотите, чтобы ваша квартира была похожа на восточный клоповник с фото ниже, то срочно снимите со стен и выбросье все ковры. Никакой полезной фунции, кроме собирания пыли и придания любому помещению убого-совкового вида, они не несут. Если комната без ковра кажется вам "пустой", то повесьте на стену пару картин, будет уж точно лучше. А лучше просто подождите пару дней — глаз скоро привыкнет к новому интерьеру и вы сами удивитесь, насколько в комнате стало визуально больше пространства.




08. Стол-книга. Просто выкиньте это убожество, не спрашивайте почему. Потом поймёте.




09. Люстра родом из СССР. Примерно до начала 1960-х годов в СССР делали довольно неплохие лампы из стекла и латуни, которые и сейчас выглядят винтажно и красиво, но 90% того, что делали позже — выглядит ужасно и убого, особенно многочисленные подделки "под хрусталь" с пожелтевшими и поредевшими пластмассовыми висюльками.

Если у вас к комнате висит такая люстра — то срочно сбейте её с потолка шваброй и несите на помойку, а взамен купите что-то современное и красивое, в той же IKEA есть множество приятных по дизайну и недорогих моделей.




Такие дела. В комментах напишите, что из вышеперечисленного сохранилось у вас дома и собираетесь ли вы это выкинуть. Интересно.

Ну и обязательно делитесь этим постов в соцсетях, пусть все избавляются от советского хлама)


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1163 comments :
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minskblog April 10th, 12:02
>для начала хотя бы что-нибудь из IKEA

Хороший совет белорусам, у которых ближайшая доступная ИКЕЯ находится в 700 километрах))

А мебель не обязательно выкидывать, ее сейчас очень качественно модернизируют, каркас остается старый, а внешний вид становится вполне себе современным
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maxim_nm April 10th, 12:03
Почему в 700? В 170 же.
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big_brotheruss April 10th, 12:02
А вообще ржачно, что человек, в лучшем случае ходивший пешком под стол во времена СССР, буквально бьётся лбом об стену, расписывая ужасы жизни в Союзе)))
"Ходит дурачок по лесу,
Ищет дурачок глупее себя"
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maxim_nm April 10th, 12:03
Люстру хрустальную не выбросил)?
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prosto_vova April 10th, 12:07
Встану на защиту ковров и кресел - кресла очень любят драть коты, так что какая-то польза от них есть.
Ну и ковры на стенах, если вы живете в советском бараке образца 50-х годов, советую не выкидывать, потому что тогда станет холодно жить :))))
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maxim_nm April 10th, 12:11
Коту лучше оставить совецкий валик от тахты. Тахту выкинуть, а валик оставить коту.
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monetam April 10th, 12:09
Верные советы :-)
Такая мебель уместна именно что в бабушатнике, но не более.
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maxim_nm April 10th, 12:11
Ага)
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magnetoplus April 10th, 12:09
"Сервантес в серванте", взоржал))
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maxim_nm April 10th, 12:12
Это откуда)?
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max2529 April 10th, 12:09
Неужели у кого-то еще осталась сантехника родом из СССР?
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maxim_nm April 10th, 12:11
Лично знаю 2 семьи в Минске, причем не старые, в районе 50-60 лет.
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lenka_autumn April 10th, 12:17
в прошлой квартире приспособила подбное кресло для курилки на балконе, когда ещё курила,хоть какая то польза от него была, можно было присесть нормально и не жалко было)а так конечно любые ненужные вещи нужно из дома выкидывать, либо отдавать, если кому нужно)
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maxim_nm April 10th, 12:18
Ага)
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canecatfisher April 10th, 12:18
Люди! Что же вы ютитесь в тесных хрущевках?
Купите себе скромную виллу у моря, небольшую машину и яхту -
и вы удивитесь, насколько изменится ваша жизнь...
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maxim_nm April 10th, 12:22
Ну, и хрущевку можно в порядок привести, тем более что в той же "Икеи" много мебели есть, рассчитанной на небольшие пространства)
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zmey_gadukin April 10th, 12:20
Вот за кресла не согласен. У меня пара советских, дубовых. Несколько лет назад перетянул. Да, не совсем уж дизайнерские, но зато очень удобные.
Сколько нынешних не перепробовал - все равно со старыми не сравнить. Это как и с лавочками в скверах. Советские были очень удобные. На них сидишь полулежа. Современные горизонтальные пусть хоть и красивые, но сидеть долго не посидишь.
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maxim_nm April 10th, 12:21
Ну, про кресла там оговорка, что было несколько моделей прикольных. Я лично в Вильнюсе видел несколько советских моделей очень клёвых, после реставрации. Но это скорее исключение.
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iks_by April 10th, 12:20
Есть стол-книга, стоит в углу, как тумбочка, лет 15 не раскрывали, т.к. не зачем. Секция, как я говорил - 90-91 года, совершенно не обшарпанная да и не 70-х, у кого-то я видел секции и года 93-95. Комнату не занимает совершенно, т.к. она большая и так плясать можно, грубо говоря. Тахта была, тоже 91 года, но и близко не такая жуткая (на фото наверное начало 80-х от силы), но да, продавилась до пружин и пошла в мусорку. Правда с трудом удалось разобрать и вытащить, мягкая часть тяжеленная и огромная из-за пружинного блока и креплений.
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maxim_nm April 10th, 12:23
В таких случаях надо писать "отдам даром за самовывоз", пусть сами трахаются)
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vilgun April 10th, 12:25
стол книга до сих пор продают
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maxim_nm April 10th, 12:26
Но зачем)?
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harmurak April 10th, 12:30
Ахаха, взоржал)
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maxim_nm April 10th, 12:31
С чего именно)?
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Andrei Horlau April 10th, 12:31
Выкинул 2-3 года назад кухню и стенку - заменил на новые от "Цесляроў". Из сантехники с тех времен сохранилась лишь чугунная ванная - несколько лет назад реставрировалась. Ковра на стене никогда не держали. А из остальной здесь представленной мебели многое из середины 90-х - начала 2000-х. Конечно, со временем планируется замена.
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maxim_nm April 10th, 12:34
И как качество кухни от Дашкевича)?
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kiczune April 10th, 12:31
стол- книжка, он он не совдеповсий, купила его недавно в качестве стола... но не понравилось и переделала его в барный диванчик, спилив столешницы и наверх прицепив оббитый степлером поролоном и дышащей кожей сидение из наборной икеевской доски. и такой же спинки.. удобно для барного столика получилось , и внутрь дареную посуду складываю в коробках...
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harmurak April 10th, 12:32
А прикольно!
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lora_lei April 10th, 12:36
У нас долгое время стоял сервант, как на фото. Выкинули моими настояниями)
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maxim_nm April 10th, 12:37
Как на какой именно фотке? Там их два)
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canecatfisher April 10th, 12:43
Если уж приводит в порядок хрущевку, прежде всего нужно выровнять потолок и стены, перестелить пол, поменять плитку и трубы в санузле, сделать подвод под стиралку, поменять электроводку, а затем уже ехать за мебелью.

Или вы всерьез полагаете, что если вместо серванта (см. фото № 5, нижние углы) поставить мебель из ИКЕИ, то и вся квартира от этого заиграет?
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lora_lei April 10th, 12:44
А почему бы и нет.
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le_trouver April 10th, 12:44
Макс, люди зачастую вынуждены продолжать пользоваться этой рухлядью от нищеты, а не от дурного вкуса.
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lora_lei April 10th, 12:45
Далеко не всегда так...
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ron_coleman April 10th, 12:49
У меня у друга в хате точно такая же люстра с висюльками как на фото. Более того, его родители даже хранят в серванте детали-висюльки для нее запасные!
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maxim_nm April 10th, 12:50
Сервант тоже советский)?
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kir_lim April 10th, 12:50
Насчет старого тонконогого кресла.
Я сейчас специально заказываю себе подобное. У нас таких не делают. Заказываю из Финляндии.

Посмотрите вообще на сегмент дизайнерской мебели. Удивитесь.
Может быть передумаете выбрасывать кое-что из перечисленного.
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maxim_nm April 10th, 12:53
Ну, там качество совсем другое, да и дизайн скорее отдаленно похож на совковый.
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garpoon April 10th, 12:51
руки прочь от ЕВ!
как можно больше ковров в дом каждого истинно_русского_человека!!!
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maxim_nm April 10th, 12:52
)))
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evgknyaginin April 10th, 12:53
Ну, конечно, сначала выбрасывали на свалку дореволюционные дубовые сервизы ради новомодной советской мебели, а теперь выбрасывают эту относительно прочную мебель ради откровенного барахла из "Икеи". Правильным путем идете, товарищи!

Edited at 2017-04-10 12:53 pm (UTC)
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maxim_nm April 10th, 12:53
А она не прочная, она разваливается давно.
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urman_patrial April 10th, 12:54
Отличный полезный пост. :)
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amakh April 10th, 13:40
Эх, знать бы цену этому антиквариату - не выкидывали бы!

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Спасибо за вашу запись!

ru_ljtop April 10th, 13:01
Ваша запись попала в ежедневный топ записей. Все записи автора, попавшие в топ, можно найти тут
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Re: Спасибо за вашу запись!

yulyan24 April 10th, 14:28
Спасибо за совет!)
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remoskilos April 10th, 13:01
В открытках Ялта-81 что плохого?
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canecatfisher April 10th, 13:11
Провоцируют гостей на политический срач "КрымЧей".
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murzikcot April 10th, 13:09
Люстра точно такая у нас была.Помню дядька привез её нам в конце 70х из Киева. За тысячи и тысячи километров тащить люстру и синтетический палас.Это же лютый пиздец.А куда деваться у нас такого в городе не было.А батя помню дядьке дал воздушный фильтр на "Жигули" потому как у них его хрен было достать.Пусть теперь совкодрочеры пишут как богато,весело и сладко жилось при СССРии.
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max2529 April 10th, 16:51
Вот кстати, да. Был некий бартер, хотя слова такого не существовало, обусловленный непонятным распределением ТНП. Да что там фильтр, пусть расскажут про наваренную резину, если знают что это такое.
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