Вещи из СССР, которые нужно срочно выкинуть.

В комментариях к моему посту про мебель в СССР многие читатели написали, что у них в квартирах до сих пор продолжают стоять старые советские предметы мебели — мол "ещё годятся", "нет времени возиться с заменой", "дорого" и прочее. Друзья мои, от старого советского хлама нужно срочно избавляться — он, во-первых, захламляет ваши комнаты, а во вторых — одним своим видом отравляет интерьер, превращая любую уютную квартиру в старый бабушатник.
Что самое интересное — замена мебели не требует каких-то запредельных затрат, сейчас множество компаний делает качественную, недорогую и современную мебель, которая хорошо впишется в ваш интерьер, и это стоит совсем недорого. Многие, я уверен, в месяц тратят на продукты и квартиру больше средств, чем стоит обставить 1-2 комнаты, и при этом продоложают жить среди ужасного советского хлама.
Такое положение вещей надо менять. Под катом — рассках про те предметы мебели и интерьера родом из СССР, которые нужно срочно выбросить из дома, если вы хотите жить в XXI веке.
01. Мебельная "стенка". В семидесятые годы такой предмет мебели считался признаком шика и достатка, а также свидетельствовал об определенной предприимчивости хозяев квартиры — ведь для того, чтобы достать "стенку", нужно было постараться. В "стенке" хранили всё подряд — от одежды и постельного белья до детских ирушек, посуды и алкоголя в секции "бар". Нужно признать, что в отличие от некоторых других образцов советской мебели, большинство "стенок" выглядели довольно убого уже в те годы, а сейчас и вовсе имеют потертый вид, поцарапанную полировку и отклеившуюся фурнитуру. В общем, это далеко не та мебель, которая стареет красиво.
Если у вас есть советская "стенка" — обязательно её выкиньте, и вы сами удивитесь от того, сколько в комнате стало воздуха, света и свободного места. Взамен можно купить, например, открытый стеллаж и гардероб с раздвижными дверьми, будет намного лучше.
02. Тахта либо диван. Раскладное спальное место, часто с нишей для белья внутри. Подобно "стенке", этот тип мебели стареет крайне уродливо, и после 25+ лет эксплуатации выглядит очень страшно — облупившаяся полировка, обнажившая плохую крошащуюся ДСП-плиту, кривые шаткие ножки, проваленные матрасы с грязной обивкой. Если вы до сих пор спите на советской тахте или диване, то, как любит говаривать Максим Кац maxkatz, "что-то с вами не так и вообще позорище". Срочно выкидывайте советскую тахту и купите для начала хотя бы что-нибудь из IKEA, будет уж точно красивее.
03. Старые тонконогие кресла. Тут надо сделать оговорку — в пятидесятые годы в СССР было выпущено пару красивых моделей кресел, которые при должной реставрации могут занять достойное место в интерьере. Но то, что массово выпускалось в 1960-1980-е годы, чаще всего не выдерживает никакой критики. Практически все модели выглядят одинаково — массивное сидение на тонких деревянных лакированных ножках. Такие кресла не блистали красотой и в свои лучшие времена, а сейчас и вовсе превратились в какие-то жуткие вещи из рассказов Стивена Кинга.
Если вам обязательно нужно кресло, то лучше просто купите что-то боле современное, а старое выбросьте, не пугайте гостей.
04. Полированный сервант. Появился в продаже чуть раньше "стенки"; по сути является её уменьшенным аналогом. Отравляет своим видом окружающее пространство пожалуй побольше, чем любой другой предмет советской мебели. Если бы я стал президентом, то первым делом ввёл бы специальный налог для всех тех, кто до сих пор ещё не избавился от полированного серванта, а всех, кто сделает это, показывал бы по ТВ и награждал почётными грамотами.
Кстати, вы можете совершенно спокойно грохнуть сервант с балкона в кузов мусорной машины вместе со всем содержимым — ничего ценного, кроме трех комплектов старого постельного белья, двух собраний сочинений Некрасова, подшивки "Наука и Жизнь" за 1983-1988 годы, набора открыток "Ялта-1981" и одного страшного старого сервиза, вы не потеряете.
05. Советская кухонная мебель. В СССР практически не делали качественной кухонной мебели, а то, что дожило до наших дней, выглядит и вовсе ужасно — за годы эксплуатации ДСП-плита повздувалась от влаги и повышенной температуры, фурнитура поблекла, дверцы на шкафчиках висят вкривь и вкось. Даже супер-модные в восьмидесятые годы шкафчики с ручками из алюминиевого прокатного профиля (на фото) сейчас выглядят крайне убого.
Мой совет — ни в коем случае не вздумайте как-то "реставрировать" или "подновлять" старую советскую кухню, что-то там подкрашивать, подкручивать, обклеивать плёнкой и т.д., всё равно получится не "дёшево и сердито", а дёшево и говняно. Лучше немного подождать, подкопить деньжат и сразу заказать новую современную кухню, место старой советской — на помойке.
06. Советская сантехника. Если у вас на кухне либо в ванной до сих пор стоит кран родом из СССР — то его надо срочно заменить. Помимо страшного вида обшарпанных пластмассовых (белых либо черных) вентилей, такая сантехника попросту небезопасна, она часто течёт и требует ремонта — всё от того, что латунные и резиновые части в кран-буксах давно выработали свой ресурс.
В общем, быстрее заменяйте, если не хотите оплачивать ремонт соседям снизу.
07. Ковёр со стены. Если вы не хотите, чтобы ваша квартира была похожа на восточный клоповник с фото ниже, то срочно снимите со стен и выбросье все ковры. Никакой полезной фунции, кроме собирания пыли и придания любому помещению убого-совкового вида, они не несут. Если комната без ковра кажется вам "пустой", то повесьте на стену пару картин, будет уж точно лучше. А лучше просто подождите пару дней — глаз скоро привыкнет к новому интерьеру и вы сами удивитесь, насколько в комнате стало визуально больше пространства.
08. Стол-книга. Просто выкиньте это убожество, не спрашивайте почему. Потом поймёте.
09. Люстра родом из СССР. Примерно до начала 1960-х годов в СССР делали довольно неплохие лампы из стекла и латуни, которые и сейчас выглядят винтажно и красиво, но 90% того, что делали позже — выглядит ужасно и убого, особенно многочисленные подделки "под хрусталь" с пожелтевшими и поредевшими пластмассовыми висюльками.
Если у вас к комнате висит такая люстра — то срочно сбейте её с потолка шваброй и несите на помойку, а взамен купите что-то современное и красивое, в той же IKEA есть множество приятных по дизайну и недорогих моделей.
Такие дела. В комментах напишите, что из вышеперечисленного сохранилось у вас дома и собираетесь ли вы это выкинуть. Интересно.
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Хороший совет белорусам, у которых ближайшая доступная ИКЕЯ находится в 700 километрах))
А мебель не обязательно выкидывать, ее сейчас очень качественно модернизируют, каркас остается старый, а внешний вид становится вполне себе современным
"Ходит дурачок по лесу,
Ищет дурачок глупее себя"
Ну и ковры на стенах, если вы живете в советском бараке образца 50-х годов, советую не выкидывать, потому что тогда станет холодно жить :))))
Такая мебель уместна именно что в бабушатнике, но не более.
Купите себе скромную виллу у моря, небольшую машину и яхту -
и вы удивитесь, насколько изменится ваша жизнь...
Сколько нынешних не перепробовал - все равно со старыми не сравнить. Это как и с лавочками в скверах. Советские были очень удобные. На них сидишь полулежа. Современные горизонтальные пусть хоть и красивые, но сидеть долго не посидишь.
Или вы всерьез полагаете, что если вместо серванта (см. фото № 5, нижние углы) поставить мебель из ИКЕИ, то и вся квартира от этого заиграет?
Я сейчас специально заказываю себе подобное. У нас таких не делают. Заказываю из Финляндии.
Посмотрите вообще на сегмент дизайнерской мебели. Удивитесь.
Может быть передумаете выбрасывать кое-что из перечисленного.
как можно больше ковров в дом каждого истинно_русского_человека!!!
Edited at 2017-04-10 12:53 pm (UTC)
Спасибо за вашу запись!ru_ljtop April 10th, 13:01
Re: Спасибо за вашу запись!yulyan24 April 10th, 14:28