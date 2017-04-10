Вещи из СССР, которые нужно срочно выкинуть.

В комментариях к моему посту промногие читатели написали, что у них в квартирах до сих пор продолжают стоять старые советские предметы мебели — мол "ещё годятся", "нет времени возиться с заменой", "дорого" и прочее. Друзья мои, от старого советского хлама нужно срочно избавляться — он, во-первых, захламляет ваши комнаты, а во вторых — одним своим видом отравляет интерьер, превращая любую уютную квартиру вЧто самое интересное — замена мебели не требует каких-то запредельных затрат, сейчас множество компаний делает качественную, недорогую и современную мебель, которая хорошо впишется в ваш интерьер, и это стоит совсем недорого. Многие, я уверен, в месяц тратят на продукты и квартиру больше средств, чем стоит обставить 1-2 комнаты, и при этом продоложают жить среди ужасного советского хлама.Такое положение вещей надо менять. Под катом — рассках про те предметы мебели и интерьера родом из СССР, которые нужно срочно выбросить из дома, если вы хотите жить в XXI веке.. В семидесятые годы такой предмет мебели считался признаком шика и достатка, а также свидетельствовал об определенной предприимчивости хозяев квартиры — ведь для того, чтобы достать "стенку", нужно было постараться. В "стенке" хранили всё подряд — от одежды и постельного белья до детских ирушек, посуды и алкоголя в секции "бар". Нужно признать, что в отличие от некоторых других образцов советской мебели, большинство "стенок" выглядели довольно убого уже в те годы, а сейчас и вовсе имеют потертый вид, поцарапанную полировку и отклеившуюся фурнитуру. В общем, это далеко не та мебель, которая стареет красиво.Если у вас есть советская "стенка" — обязательно её выкиньте, и вы сами удивитесь от того, сколько в комнате стало воздуха, света и свободного места. Взамен можно купить, например, открытый стеллаж и гардероб с раздвижными дверьми, будет намного лучше.. Раскладное спальное место, часто с нишей для белья внутри. Подобно "стенке", этот тип мебели стареет крайне уродливо, и после 25+ лет эксплуатации выглядит очень страшно — облупившаяся полировка, обнажившая плохую крошащуюся ДСП-плиту, кривые шаткие ножки, проваленные матрасы с грязной обивкой. Если вы до сих пор спите на советской тахте или диване, то, как любит говаривать Максим Кац, "что-то с вами не так и вообще позорище". Срочно выкидывайте советскую тахту и купите для начала хотя бы что-нибудь из IKEA, будет уж точно красивее.Тут надо сделать оговорку — в пятидесятые годы в СССР было выпущено пару красивых моделей кресел, которые при должной реставрации могут занять достойное место в интерьере. Но то, что массово выпускалось в 1960-1980-е годы, чаще всего не выдерживает никакой критики. Практически все модели выглядят одинаково — массивное сидение на тонких деревянных лакированных ножках. Такие кресла не блистали красотой и в свои лучшие времена, а сейчас и вовсе превратились в какие-то жуткие вещи из рассказов Стивена Кинга.Если вам обязательно нужно кресло, то лучше просто купите что-то боле современное, а старое выбросьте, не пугайте гостей.. Появился в продаже чуть раньше "стенки"; по сути является её уменьшенным аналогом. Отравляет своим видом окружающее пространство пожалуй побольше, чем любой другой предмет советской мебели. Если бы я стал президентом, то первым делом ввёл бы специальный налог для всех тех, кто до сих пор ещё не избавился от полированного серванта, а всех, кто сделает это, показывал бы по ТВ и награждал почётными грамотами.Кстати, вы можете совершенно спокойно грохнуть сервант с балкона в кузов мусорной машины вместе со всем содержимым — ничего ценного, кроме трех комплектов старого постельного белья, двух собраний сочинений Некрасова, подшивки "Наука и Жизнь" за 1983-1988 годы, набора открыток "Ялта-1981" и одного страшного старого сервиза, вы не потеряете.В СССР практически не делали качественной кухонной мебели, а то, что дожило до наших дней, выглядит и вовсе ужасно — за годы эксплуатации ДСП-плита повздувалась от влаги и повышенной температуры, фурнитура поблекла, дверцы на шкафчиках висят вкривь и вкось. Даже супер-модные в восьмидесятые годы шкафчики с ручками из алюминиевого прокатного профиля (на фото) сейчас выглядят крайне убого.Мой совет — ни в коем случае не вздумайте как-то "реставрировать" или "подновлять" старую советскую кухню, что-то там подкрашивать, подкручивать, обклеивать плёнкой и т.д., всё равно получится не "дёшево и сердито", а. Лучше немного подождать, подкопить деньжат и сразу заказать новую современную кухню, место старой советской — на помойке.. Если у вас на кухне либо в ванной до сих пор стоит кран родом из СССР — то его надо срочно заменить. Помимо страшного вида обшарпанных пластмассовых (белых либо черных) вентилей, такая сантехника попросту небезопасна, она часто течёт и требует ремонта — всё от того, что латунные и резиновые части в кран-буксах давно выработали свой ресурс.В общем, быстрее заменяйте, если не хотите оплачивать ремонт соседям снизу.. Если вы не хотите, чтобы ваша квартира была похожа на восточный клоповник с фото ниже, то срочно снимите со стен и выбросье все ковры. Никакой полезной фунции, кроме собирания пыли и придания любому помещению убого-совкового вида, они не несут. Если комната без ковра кажется вам "пустой", то повесьте на стену пару картин, будет уж точно лучше. А лучше просто подождите пару дней — глаз скоро привыкнет к новому интерьеру и вы сами удивитесь, насколько в комнате стало визуально больше пространства.. Просто выкиньте это убожество, не спрашивайте почему. Потом поймёте.. Примерно до начала 1960-х годов в СССР делали довольно неплохие лампы из стекла и латуни, которые и сейчас выглядят винтажно и красиво, но 90% того, что делали позже — выглядит ужасно и убого, особенно многочисленные подделки "под хрусталь" с пожелтевшими и поредевшими пластмассовыми висюльками.Если у вас к комнате висит такая люстра — то срочно сбейте её с потолка шваброй и несите на помойку, а взамен купите что-то современное и красивое, в той же IKEA есть множество приятных по дизайну и недорогих моделей.Такие дела. В комментах напишите, что из вышеперечисленного сохранилось у вас дома и собираетесь ли вы это выкинуть. Интересно.Ну и обязательно делитесь этим постов в соцсетях, пусть все избавляются от советского хлама)

_____________________________________________Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже: