Максим Мирович

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maxim_nm March 13th, 16:05

Как в СССР сдавали бутылки.



Всем желающим оспорить тезис о том, что СССР был страной тотальной и всеобщей нищеты, я предложу вспомнить такое явление, как приём стеклянной тары из-под продуктов. Пункты приёма бутылок и банок стали широко появляться в 1970-е годы и просуществовали по инерции ещё несколько лет после распада СССР. В принципе, они и сейчас кое-где сохранились, но уже не отыгрывают роль столь массового явления, как в советские годы.

В самом факте использовании упаковки и других ресурсов нет ничего плохого (скорее наоборот), но в СССР это приобрело весьма "спесифисский" местный колорит — сбор и сдача использованной посуды рассматривались в качестве серьезного бизнес-предприятия, способного заметно пополнить семейный бюджет, позволяющего найти дополнительные средства на выпивку и т.д.

Под катом — рассказ и фоточки того, как в СССР сдавали бутылки.



02. Для начала несколько слов о том, откуда же бралась та самая "тара". Молочные продукты (молоко, кефир, сливки и т.д.) стали широко продаваться в стеклянной таре примерно с начала 1960-х годов, до этого в городах поменьше они продавались исключительно на разлив, бутилированное молоко было только в крупных городах. Бутылки для обычного молока, топленого молока, кефира и сливок были типовыми, отличаясь только цветом верхней крышечки из фольги — белая для молока, желтая для топленого, зеленая для кефира и, кажется, фиолетовая для сливок.

На фото — типичный молочный холодильник в советском магазине 1970-80 годов, засталвенный типовыми молочными бутылками. Еще были типовые пивные бутылки (0,5) и бутылки из-под водки и вина (0,5 и 0,7), а также типовые банки — из-под майонеза, из-под сметаны и консервов и большие трехлитровые. Всю эту посуду принимали в пунктах приёма стеклотары — больше всего туда несли пивные и молочные бутылки и майонезные мелкие баночки. Банки покрупнее использовали в хозяйстве, а трехлитровые "баллоны" вообще никто и никогда не сдавал — их использовали для домашнего консервирования, "закаток".




03. Цена всего, что продавалось в СССР в стеклянных ёмкостях, включала в себя залоговую стоимость "стекла", которая была весьма высокой, заметно выше реальной стоимости бутылок. Это делалось якобы для того, чтобы "сознательные граждане" не выбрасывали бутылки, а шли их сдавать, но по сути это была простая ценовая накрутка, реально ничем не обоснованная. Цена бутылки составляла около 10%  от стоимости вина, около 5% от стоимости водки и половину от стоимости пива — по-моему, это нереально много.

Пункты приёма стеклотары стали широко появляться примерно в середине 1970-х, чаще всего в одном помещении либо рядом с продуктовыми магазинами. Как правило, это были небольшие темные помещения, наполовину заставленные пластиковыми ящиками с пустой тарой, с непередаваемым запахом пивных дрожжей и перегара внутри.




04. Существовали и особые правила приёма стеклотары, за соблюдением которых строго следили приёмщики — бутылки должны были быть без посторонних запахов (лекарств, керосина и т.д.), без признаков посторонних жидкостей (вроде масла), а также без этикеток. В тёплую погоду возле пунктов приёма стеклотары можно было нередко увидеть вот такую картину — граждане "великой страны" массово отмывают бутылки в лужах:




04. Кто обычно шёл сдавать бутылки? Не будет большим преувеличением сказать, что пустые бутылки в СССР сдавали абсолютно все слои населения — за поллитровую бутылку из-под молока в пункте приёма стеклотары давали 15 копеек, за литровую — 20. Пятьдесят литровых бутылок из-под молока стоили 10 рублей — червонец при "среднесоветской" зарплате в 120-150 рублей и тотальной нищете был вполне заметными деньгами.

Существовали также "профессиональные бутылочники", как правило из местных синяков (чаще) либо совсем бедных одиноких пенсионеров (реже), которые ходили по округе и собирали пустые бутылки в стечатые авоськи, затем несли эти раздутые от бутылок сетки в пункты приёма стеклотары и долго переругивались с приёмщиком из-за сколов на горлышках.

Ещё в некоторых местах можно было получить за несколько пустых бутылок можно было получить не деньги, а одну полную, такая схема была популярна во времена дефицита.



В брежневсекие времена даже появилось несколько тематических анекдотов, в которых подчеркивалась значимость вырученных от сдачи бутылок сумм, вроде "Много лет пил, а потом взялся за ум, сдал бутылки и купил жигули" или "В стране победившего социализма человек действительно защищён — если нет денег, всегда можно пойти и сдать бутылки".

В общем, всем поклонникам СССР я предложу задать самим себе вопрос — вы готовы сейчас собирать бутылки, высчитывать, какую прибавку в семейный бюджет они вам дадут, а потом носить их в больших сумках в пункты приёма стклотары и сдавать, считая копейки? Сейчас этим занимаются только самые бедные бомжи, а во времена СССР это было стандартной практикой для всех слоёв бедного населения, чья средняя зарплата в пересчете составляла примерно 1000 молочных бутылок.

А вы помните, как в СССР сдавали бутылки? И сдавали ли вы их сами?

Расскажите, интересно)

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minskblog March 13th, 13:08
Прошло 40 лет и то же самое стали делать в Европе. Ездил как-то на пикник в Германии, брали ящик газировки, в магазине есть залог за тару, который возвращают, если привозишь обратно пустые бутылки. Народ с удовольствием пользуется этой опцией и не считает такой способ экономить позорным совком
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maxim_nm March 13th, 13:09
Ну там совершенно другое отношение стоимости тары к зарплате. И я не думаю, что в Германии кто-то сдает бутылки, чтобы покушать купить.
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terry_jet March 13th, 13:08
Почему не свергаешь Лукашенко, а пишешь про бутылки - присесть захотел?
Не время - сейчас надо выводить людей на улицы Белоруссии!!!
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maxim_nm March 13th, 13:09
Нет такой страны "Белоруссия":

http://maxim-nm.livejournal.com/256255.html
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dimmoff March 13th, 13:10
Помню, студентом всегда сдавал бутылки. Святое дело! А уж после пивной оргии-то)
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magnetoplus March 13th, 13:11
Существенно по деньгам было)?
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magnetoplus March 13th, 13:12
Я малой помню сдавал, причем всё бабло за них было в моем распоряжении))
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maxim_nm March 13th, 13:12
Это в какие годы?
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prosto_vova March 13th, 13:13
Я вообще за то, чтобы сдавать бутылки, пластик, газеты, лампочки...То есть я за раздельный сбор мусора. Другое дело, что нормального человека к этому вполне достаточно стимулирует наличие раздельных баков около дома, и ничего платить не надо.

Вот только и баков раздельных нет, и люди не все нормальные.
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maxim_nm March 13th, 13:14
У нас в Минске есть баки такие)
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tihiomyt March 13th, 13:15
збс! и на улице чисто было
а шас, пипец
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maxim_nm March 13th, 13:15
Были лужи с поплывшмии этикетками от "Жигулевского" и "Байкала")
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medved_olympus March 13th, 13:16
Помню, сдавал. Залоговая за бутылки была, как Вы правильно говорите, довольно высокая. Например 20 коп за пивную-нарзанную бутылку 0.5л. А это уже буханка хлеба! Пивные и молочные бутылки у нас (Пятигорск) принимали в тех же самых бакалейных магазинах, поэтому мы бутылки не собирали и не носили в пункты приёма. Просто брали с собой и сдавали освободившиеся бутылки когда ходили за продуктами. Как было дело с винными-водочными бутылками я не знаю: у нас в семье выпивки употребляли очень мало и редко.
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maxim_nm March 13th, 13:29
Да, всё так.
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monetam March 13th, 13:17
Бутылки сдавали практически все, кроме самых обеспеченных слоев населения. Богатые люди бутылки просто выбрасывали, не заботясь об их сохранности; этим подчеркивалось, что состоятельные люди могут не мелочиться.
Очень активно сдавали бутылки бедные слои населения: среди таковых не было зазорно и прихватить бутылку на улице, если та попадалась на глаза, отмыть ее от грязи или наклейки.
"Средний класс" тоже сдавал бутылки, тем самым подчеркивая свою практичность.
Но в целом очередь на сдачу бутылок в СССР была именно очередью малообеспеченных и / или бедняков, с сильными вкраплениями асоциальных личностей.
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maxim_nm March 13th, 13:28
Да, всё так. Ниже в комментах поклонники СССР пишут, что это всё враньё)
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grzegorz_b March 13th, 13:19
Да я тоже отношу в пункт все стекло, даже битое.
И батарейки народ собирает и отдает.

Денег там разве что на проезд, зато чище и экологичнее
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magnetoplus March 13th, 13:20
Счас это немного другое, просто самосознательность гражданская. Тогда от бедности больше было...
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vanderjugin March 13th, 13:20
12 копеек, потом 20. Под конец аж 50.
Если сейчас бутылка будет стоить 20 рублей - пойду сдавать. Собирать, понятное дело, не буду (хотя был период в жизни, приходилось), но и выбрасывать не стану.
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maxim_nm March 13th, 13:27
Сейчас 20 не будет стоить)
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malgrime March 13th, 13:21
О, змагар нашел очередную тему, чтобы лягнуть СССР! Вна и Беларусь уже забыты? Или там по второму кругу пойдет, когда у вас раны от унижения затянутся и надо будет опять их раздирать?

Бутылки сдавали не от нищеты, господин литвин, а просто чтобы получить деньги на халяву. А почему нет? Если бы сейчас принимали бутылки, то все, включая вас, тут же побежали бы сдавать. Лишние деньги никому не мешают. Просто раньше все бутылки были серийные, одинаковые. Под пиво, лимонад - одна бутылка. Под водку - другая. Третья - под кефир и молоко. А сейчас каждый завод делает свои, поэтому никто и не принимает.

Еще раз повторю - в СССР не было и не могло быть нищеты. Все были сыты, одеты, обуты и имели жилье. Квартплата стоила копейки. Еда тоже. У людей был избыток денег, не хватало товаров. Поэтому и возник дефицит.
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grzegorz_b March 13th, 13:25
ну, что я говорил?
ничего нового Вы опять не написали. Все те же старые шаблонные заготовочки широкого круга применения про Теплый Ламповый Ссср.
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el_set2_0 March 13th, 13:28
Не отражён метод вытаскивания протолкнутой внутрь винной пробки.)
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maxim_nm March 13th, 13:36
Не, это немного другая тема))
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ett_al March 13th, 13:30
Один раз в жизни неплохо заработал на сдаче бутылок. Вселившись в общагу нашел три или четыре ящика пивных бутылок от прошлых жильцов и на следующий день сдал, рублей 10 получил
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magnetoplus March 13th, 13:32
фигасе) 10 рублей норм. деньги по тем временам были, дня три-четыре питаться можно было.
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yizhack March 13th, 13:31
Можно было в некоторых магазах с "буфетами" купить например "ессентуки" с заранее вычтеной ценой бутылки, которую ты обязан был оставить
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maxim_nm March 13th, 13:37
Да, было тоже)
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q_paganelius March 13th, 13:32
Регулярно сдаю. Но не для того, чтобы заработать, а чтобы дома не скапливались. Кстати, в Германии стоитмость банки из-под дешевого пива может вполне быть сравнима со стоимостью содержимого (25 ценов за банку и 29 центов пиво)
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maxim_nm March 13th, 13:37
А это в какой стране?
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a7b March 13th, 13:35
Чаще всего на таких пунктах приема висел плакат "Тары нет", но если рассчитываться копеек по 10 вместо 12, то тара волшебным образом находилась.
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maxim_nm March 13th, 13:37
Ну, "вся суть" совка в этом) Так везде было - нормальные помидоры вместо гнилых "для своих" и т.д.
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n_lenin March 13th, 13:38
Адепты СССР любят СССР не за какие-то конкретные вещи, а по религиозным причинам.
СССР - это такая религия для рабов. Сказочная страна, где рабам хорошо.
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maxim_nm March 13th, 13:38
Тоже верно)
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lora_lei March 13th, 13:40
СССР не помню, но вот в 1990е вполне сдавали тоже.
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maxim_nm March 13th, 13:42
До какого года?
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ddnorth March 13th, 13:40
Кстати в 90-е часто можно было купить лимонад и при открытии увидеть,что бутылка со сколотым горлом.
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lora_lei March 13th, 13:40
Значит, принимали колотые где-то)
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jonathan_simba March 13th, 13:45
Такую страну прасрали!!!111

Но ничего, стараниями Хуйла, скоро высрут обратно, иншалЛах.
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lora_lei March 13th, 13:46
Ой, не надо снова)))
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victogan March 13th, 13:45
Я и сейчас дома их не выбрасываю. Коплю критическую массу и сдаю как стеклобой. Но не из соображений зароботка, а скорее просто как участие в раздельном сборе мусора
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maxim_nm March 13th, 13:49
Ну, это другое)
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lexizli March 13th, 13:46
Сразу видно, автор не жил в СССР и не знает, что молочные бутылки ни в какие «пункты» не сдавали. А сдавали их в тех же магазинах, где продавали молоко, кефир и прочее.

Рассказы о семейном бюджете хороши, но оборот стеклянной тары — не отрыжка совка, а совершенно разумная идея. Причем в советские времена цена возвратной тары была более-менее понятна. Если новая бутылка стоила 50 копеек, а оборотная 12, это существенно влияло на конечную цену продукта. Потому что оборотная стоимость бутылки составляла половину стоимости от полной стоимости бутылки с лимонадом. Сегодня новая пивная бутылка стоит рублей 5 минимум, но в стоимости продукта это примерно 10%, так что никто не заморачивается. В России. А в цивилизованном мире еще как заморачивается.
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maxim_nm March 13th, 13:48
В Минске принимали как при магазах, так и в совершенно отдельных строениях - скажем, отдельный пункт приема стеклотары был возле универсама "Рига" (сейчас там казино, функционировал до конца 1990-х), во дворах на пл. Победы (там сейчас кафе "У нескладовае" и галерея) и во дворах на ул Якуба Коласа, в районе гастронома. Это то, что сходу вспомнил.
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dr_jun69 March 13th, 13:48
Сдавали ,конечно.Мы в детстве,с моим другом,маленький бизнес делали даже.Бутылка из-под пива или ситро стоила 12 коп.,а после, ЕМНИП 79-80-го,- 20 ! Находили в парках,пустырях,возле магазинов- отмывали и хранили дома.Некоторые магазины не принимали прямо,но на них можно было купить товар.Родители выдадут денег-хлебушка там,сахару купить- а ты бутылки в магазин,а денежку- в карман ! Предприниматели,епт !
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maxim_nm March 13th, 13:49
Класс)))
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joeck_12 March 13th, 13:50
моя одноклассница еще несколько лет назад работала в пункте приема стеклотары.
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maxim_nm March 13th, 13:51
А это в каком городе?
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ron_coleman March 13th, 13:51
Для детей это были нормальные деньги))
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maxim_nm March 13th, 13:51
Да и не только для детей)
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