Всем желающим оспорить тезис о том, что СССР был страной тотальной и всеобщей нищеты, я предложу вспомнить такое явление, как приём стеклянной тары из-под продуктов. Пункты приёма бутылок и банок стали широко появляться в 1970-е годы и просуществовали по инерции ещё несколько лет после распада СССР. В принципе, они и сейчас кое-где сохранились, но уже не отыгрывают роль столь массового явления, как в советские годы.
В самом факте использовании упаковки и других ресурсов нет ничего плохого (скорее наоборот), но в СССР это приобрело весьма "спесифисский" местный колорит — сбор и сдача использованной посуды рассматривались в качестве серьезного бизнес-предприятия, способного заметно пополнить семейный бюджет, позволяющего найти дополнительные средства на выпивку и т.д.
Под катом — рассказ и фоточки того, как в СССР сдавали бутылки.
02. Для начала несколько слов о том, откуда же бралась та самая "тара". Молочные продукты (молоко, кефир, сливки и т.д.) стали широко продаваться в стеклянной таре примерно с начала 1960-х годов, до этого в городах поменьше они продавались исключительно на разлив, бутилированное молоко было только в крупных городах. Бутылки для обычного молока, топленого молока, кефира и сливок были типовыми, отличаясь только цветом верхней крышечки из фольги — белая для молока, желтая для топленого, зеленая для кефира и, кажется, фиолетовая для сливок.
На фото — типичный молочный холодильник в советском магазине 1970-80 годов, засталвенный типовыми молочными бутылками. Еще были типовые пивные бутылки (0,5) и бутылки из-под водки и вина (0,5 и 0,7), а также типовые банки — из-под майонеза, из-под сметаны и консервов и большие трехлитровые. Всю эту посуду принимали в пунктах приёма стеклотары — больше всего туда несли пивные и молочные бутылки и майонезные мелкие баночки. Банки покрупнее использовали в хозяйстве, а трехлитровые "баллоны" вообще никто и никогда не сдавал — их использовали для домашнего консервирования, "закаток".
03. Цена всего, что продавалось в СССР в стеклянных ёмкостях, включала в себя залоговую стоимость "стекла", которая была весьма высокой, заметно выше реальной стоимости бутылок. Это делалось якобы для того, чтобы "сознательные граждане" не выбрасывали бутылки, а шли их сдавать, но по сути это была простая ценовая накрутка, реально ничем не обоснованная. Цена бутылки составляла около 10% от стоимости вина, около 5% от стоимости водки и половину от стоимости пива — по-моему, это нереально много.
Пункты приёма стеклотары стали широко появляться примерно в середине 1970-х, чаще всего в одном помещении либо рядом с продуктовыми магазинами. Как правило, это были небольшие темные помещения, наполовину заставленные пластиковыми ящиками с пустой тарой, с непередаваемым запахом пивных дрожжей и перегара внутри.
04. Существовали и особые правила приёма стеклотары, за соблюдением которых строго следили приёмщики — бутылки должны были быть без посторонних запахов (лекарств, керосина и т.д.), без признаков посторонних жидкостей (вроде масла), а также без этикеток. В тёплую погоду возле пунктов приёма стеклотары можно было нередко увидеть вот такую картину — граждане "великой страны" массово отмывают бутылки в лужах:
04. Кто обычно шёл сдавать бутылки? Не будет большим преувеличением сказать, что пустые бутылки в СССР сдавали абсолютно все слои населения — за поллитровую бутылку из-под молока в пункте приёма стеклотары давали 15 копеек, за литровую — 20. Пятьдесят литровых бутылок из-под молока стоили 10 рублей — червонец при "среднесоветской" зарплате в 120-150 рублей и тотальной нищете был вполне заметными деньгами.
Существовали также "профессиональные бутылочники", как правило из местных синяков (чаще) либо совсем бедных одиноких пенсионеров (реже), которые ходили по округе и собирали пустые бутылки в стечатые авоськи, затем несли эти раздутые от бутылок сетки в пункты приёма стеклотары и долго переругивались с приёмщиком из-за сколов на горлышках.
Ещё в некоторых местах можно было получить за несколько пустых бутылок можно было получить не деньги, а одну полную, такая схема была популярна во времена дефицита.
В брежневсекие времена даже появилось несколько тематических анекдотов, в которых подчеркивалась значимость вырученных от сдачи бутылок сумм, вроде "Много лет пил, а потом взялся за ум, сдал бутылки и купил жигули" или "В стране победившего социализма человек действительно защищён — если нет денег, всегда можно пойти и сдать бутылки".
В общем, всем поклонникам СССР я предложу задать самим себе вопрос — вы готовы сейчас собирать бутылки, высчитывать, какую прибавку в семейный бюджет они вам дадут, а потом носить их в больших сумках в пункты приёма стклотары и сдавать, считая копейки? Сейчас этим занимаются только самые бедные бомжи, а во времена СССР это было стандартной практикой для всех слоёв бедного населения, чья средняя зарплата в пересчете составляла примерно 1000 молочных бутылок.
А вы помните, как в СССР сдавали бутылки? И сдавали ли вы их сами?
Расскажите, интересно)
Добавиться в друзья можно вот тут.
я в фейсбуке
я "вконтакте"
я в твиттере
________________________________________
Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:
Не время - сейчас надо выводить людей на улицы Белоруссии!!!
http://maxim-nm.livejournal.com/256
Вот только и баков раздельных нет, и люди не все нормальные.
а шас, пипец
Очень активно сдавали бутылки бедные слои населения: среди таковых не было зазорно и прихватить бутылку на улице, если та попадалась на глаза, отмыть ее от грязи или наклейки.
"Средний класс" тоже сдавал бутылки, тем самым подчеркивая свою практичность.
Но в целом очередь на сдачу бутылок в СССР была именно очередью малообеспеченных и / или бедняков, с сильными вкраплениями асоциальных личностей.
И батарейки народ собирает и отдает.
Денег там разве что на проезд, зато чище и экологичнее
Если сейчас бутылка будет стоить 20 рублей - пойду сдавать. Собирать, понятное дело, не буду (хотя был период в жизни, приходилось), но и выбрасывать не стану.
Бутылки сдавали не от нищеты, господин литвин, а просто чтобы получить деньги на халяву. А почему нет? Если бы сейчас принимали бутылки, то все, включая вас, тут же побежали бы сдавать. Лишние деньги никому не мешают. Просто раньше все бутылки были серийные, одинаковые. Под пиво, лимонад - одна бутылка. Под водку - другая. Третья - под кефир и молоко. А сейчас каждый завод делает свои, поэтому никто и не принимает.
Еще раз повторю - в СССР не было и не могло быть нищеты. Все были сыты, одеты, обуты и имели жилье. Квартплата стоила копейки. Еда тоже. У людей был избыток денег, не хватало товаров. Поэтому и возник дефицит.
ничего нового Вы опять не написали. Все те же старые шаблонные заготовочки широкого круга применения про Теплый Ламповый Ссср.
СССР - это такая религия для рабов. Сказочная страна, где рабам хорошо.
Но ничего, стараниями Хуйла, скоро высрут обратно, иншалЛах.
Рассказы о семейном бюджете хороши, но оборот стеклянной тары — не отрыжка совка, а совершенно разумная идея. Причем в советские времена цена возвратной тары была более-менее понятна. Если новая бутылка стоила 50 копеек, а оборотная 12, это существенно влияло на конечную цену продукта. Потому что оборотная стоимость бутылки составляла половину стоимости от полной стоимости бутылки с лимонадом. Сегодня новая пивная бутылка стоит рублей 5 минимум, но в стоимости продукта это примерно 10%, так что никто не заморачивается. В России. А в цивилизованном мире еще как заморачивается.