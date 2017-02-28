Максим Мирович

Кораблю безопаснее в порту, но он создан для океана.

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maxim_nm February 28th, 15:07

Чем на самом деле питались в СССР (фото).



В статьях, написанных любителями СССР, я постоянно читаю что-то вроде "а посмотрите, какие натуральные продукты были в СССР! Никакой вам химии! Тогда было ого-го, не то что теперь — и колбаса натуральная, и мясо высочайшего качества, а фрукты какие были! А какое было мороженое!". На мой резонный вопрос, а чего же граждане СССР, питающиеся столь правильной пищей, были похожи не на сверхлюдей, а скорее на сморщенные сливы, теряли к 50 годам  половину зубов (в лучшем случае) и имели проблемы с суставами, любители СССР отвечают, что это всё происки ЦРУ, план Даллеса и вообще это всё неправда.

На самом деле в своей основной массе народ питался в СССР чем придётся, тем что удалось "достать" в бесконечных очередях. Все эти "натуральные" продукты существуют и сегодня, но остаются незамеченными за нормальным качественным ассортиментом. Питаются "как в СССР" сейчас только старые одинокие бабушки — но не потому, что стараются придерживаться того "натурального" питания, а просто потому, что у них нет денег ни на что другое...

Бабушек мне очень жалко, а вот всех тех, кто призывает "вернуть всё взад как в СССР" — нет, и поэотму сегодня я публикую рассказ о том, чем на самом деле питались в СССР.

Желания "повторить всё снова" у вас не возникнет, гарантирую.



02. Начнём, пожалуй, с мяса. Нормального мяса в СССР практически не существовало, вспомните "классические" блюда советской кухни — всякие там котлеты и прочее такое. В отличие от например стейка, котлеты можно приготовить из всякой мясной требухи, перетертой через мясорубку, да ещё и разбавить эту требуху хлебом. В позднем СССР даже такое плохонькое "котлетное" мясо было большим дефицитом, и за ним выстраивались немалые очереди.

Вот просто шикарный фотоснимок, отлино передающий атмосферу мясного отдела тех лет. В мясной отдел "выбросили" несколько кусков мяса (судя по виду — плохую говядину), и за ним тут же выстроилась немалая очередь.




03. Снимок из той же серии. Здесь прямо-таки читается сюжет — парень просит продавщицу дать ему кусочек получше и указывает на него пальцем, а она суёт ему кусок какого-то мосла с текстом вроде "Мущиинаааа! Берите, а то и этого не будет!". Вот это всё и есть то самое "натуральное советское мясо". Хотите такое попробовать?




04. Отдел мороженой птицы, дядька разглядывает товар. Куры в СССР были достаточно несъедобные, суповые (тощие и синего цвета), часто продавались с необрезанными лапами и кончиками крыльев (для увеличения веса при продаже) и в состоянии глубокой заморозки. Что интересно, даже такие дерьмовые куры в позднем СССР были дефицитом, за которым люди давились в очередях. Более-менее свободно можно было достать субпродукты вроде мороженых куриных шей, так что всем поклонникам СССР могу посоветовать покупать такие субпродукты, питание будет точно "как там", не ошибётесь.




05. А вот так выглядел колбасный отдел. Фото сделано в 1987 году, и это еще довольно приличный ассортимент той эпохи, практически образцово-показательный. Балыки, карбонаты, ветчина? Забудьте, таких частей тела не существовало у советских коров всё это ехало в "спецмагазины" для партийной элиты, простому народу предлагали довольствоваться всякими там "докторскими", о полезности которых слагали всевозможные мифы в советских кулинарных книгах. Кстати, обратите внимане на цены — даже такая плохонькая колбаса стоила немалых денег, вижу вон на ценнике 3 руб. 60 коп. (при средней зарплате в 120-160 рублей).





06. Более-менее приличная колбаса (с большим содержанием мяса и малым содержанием бумаги) была дефицитом. Вот очень хороший снимок, передающий атмосферу тех лет — грузчики тянут в торговый  сетчатый контейнер, полный палок "хорошей" колбасы — такой контейнер разметался примерно минут за 15, причём часто существовало ограничение — отпускать не более 1-й палки колбасы в руки, именно поэтому в на фото советских очередей можно увидеть так много детей — их брали в поход за дефицитом в качестве "вторых рук".

В самой дефицитной колбасе, собственно, ничего особенно не было, рассказы про всякие там мифические "советские ГОСТы" — это просто байки, вот в этом посте все подробно разбирал и приводил пример "колбасного" ГОСТа. Хотите попробовать "ту самую" советскую колбасу? Купите любую белорусскую колбасу среднего качества — вкус будет идентичным.




07. Чуть лучше дела с мясом обстояли на рынках — рынки существовали практически в каждом городе СССР, и на них иногда можно было купить то, чего не было в магазинах. Существовал, скажем, неплохой выбор свинины, но и тут были свои нюансы — хорошие куски туши либо разбирались очень быстро, либо продавались "из-под прилавка" "своим" покупателям. В общем, чтобы купить хорошей свинины, нужно было хорошо подсуетиться, без проблем можно было достать только примерно то, что на фото ниже — сало, субпродукты, всякие обрезки и т.д.

Очень хорошо помню дефицит хорошей свинины по распространенности шашлыка (одного из популярных ныне блюд в загородных поездках) — во времена СССР у нас на даче практически никто из соседей не жарил шашлык, он стал широко распространяться уже во второй половине девяностых.




08. А вот более "приличный" ассортимент мясного ряда, это очень даже хороший выбор для СССР, хотя мясо всё равно дрянное и некачественное. А ещё обратите внимание на антисанитарию вокруг, на гиревые весы (которыми мухлевали и обвешивали), на общую неопрятность всего процесса покупки и выбора мяса — вот именно так это всё и выглядело в Союзе. Происходило так отчасти потому, что в стране не существовало конкуренции как таковой и всё делалось по принципу "а, и так сойдёт".

Хотите купить точно такое же мясо, как в СССР? Найдите на рынке самого неопрятного и хамоватого продавца, придите к нему в конце рабочего дня и купите какую-нибудь заветренную жилистую обрезь, лежащую в грязной белой кювете. Предварительно рекомендуется потолкаться с 2-3 покупателями и устроить 1 скандал из серии "вас тут не стояло!"




09. А теперь перейдем к овощам и фруктам. Более-менее без проблем можно было купить капусту, морковку, свеклу и лук, на фото ниже — типичный "овощной" из СССР восьмидесятых годов. Обратите внимание на организацию процесса торговли — покупатели не выбирают товар сами, они лишь говорят, что им нужно, после чего продавец сам взвешивает товары. В таких очередях часто возникали пререкания и споры  на счет того, что продавец всучил какое-то гнилье, пусть мол сам это кушает.

Хотите советских овощей? Покупайте только мятую грязную картошку, такую же неаппетитную морковку, жухлый зеленый лук и свеклу. Всё. Огурцы можно начинать покупать в конце апреля — в это время их изредка начинали "выбрасывать" на прилавки.




10. Кстати, на счёт огурцов. В некоторых города Союза их относительно безпроблемно можно было купить на рынке, куда огурцы привозили граждане кавказских республик, но было одно но — там они столили в несколько раз дороже, чем в магазине.




11. Бывали на рынках и хорошие фрукты (мне особенно нравились армянские гранаты), но цены там чаще всего бывали такие, которые не были доступны большинству советских граждан. Про более экзотические фрукты даже писать не буду, всё рассказал в посте про бананы.




12. Вот еще хорошая фотография торговых рядов советских лет. При кажущемся изобилии на торговых рядах сам ассортимент очень бедный — фактически, продаются только яблоки (плохие), хурма, гранаты и виноград. Всё на вид достаточно плохонького качества, и, как я уже писал, продаётся по совсем "немагазинным" ценам — цены на рынке были в 3 раза выше.




13. Более менее-свободно (по крайней мере, в тогдашней БССР) можно было купить картошку, и народ часто запасался ей в каких-то невероятых, промышленных масштабах, одновременно с этим изобретая десятки блюд из картофеля. Картошкой торговали в том числе и на улицах — уличная торговля картошкой выглядела примерно вот так, как на фото.

Хотите попробовать точно такую же картошку, какая была в СССР? Делюс рецептом — купите килограммов 30 картошки и засыпьте её в холщевый мешок, предварительно поваляв по земле. Мешок забросьте в подвал на полгода, а затем выбросите оттуда половину гнилья, обрежьте проростки и варите.




14. Ещё из рыночного. Тыквы покупали по частям и готовили с чем-то вроде риса, был такой рецепт каши. Чуть дальше продаётся курага — она в частности и сухофрукты в целом были одним из немногих годных советских товаров, которые можно покупать и сейчас, просто потому, что курагу сложно испортить)




15. Примерно до конца 1970-х годов более-менее обстояли дела в СССР с рыбой, но потом и она пропала с прилавков. Вот очень хорошее фото — покупатели стоят в длинной очереди за какой-то рыбной требухой вроде "хвостов минтая", из которых можно было приготовить только уху, больше ничего. Время от времени мороженую рыбу могли продавать "мимо кассы" прямо с крыльца магазина, из пластиковых ящиков.

Может кто-то хочет попробовать советской рыбки? Попросите в супермаркете или на рынке, чтобы продавец свесил вам что-нибудь "для кота", в пакет не заглядывайте — сразу несите домой, думать что можно из этого приготовить будете потом.




16. Вот моё любимое — трехлитровые банки с "натуральным соком" времен позднего СССР; очень часто кроме такого на магазинных полках не было вообще ничего. Если хотите попробовать березовый сок "a-la soviet", то налейте из-под крана водопроводной воды, добавьте туда пару ложек сахара и пакет лимонной кислоты, получится тот самый вкус и состав. Чтобы сок стал "березово-яблочным", можно чуть подкрасить полученный состав свекольным отваром.

Кстати, на фотохостинге оригинальная английская подпись к этому снимку честно называла этот продукт "большие банки с цветной жидкостью" (large jars of colored liquid), про сок ни слова)




17. А вот так в позднем СССР выглядели полки с вкусными сырами и молочными продуктами, посмотрите на это изобилие! Хотите попробовать вкусное советское масло? Глотните немного воздуха и убедите себя, что масло уже в желудке. Этот советский дзен постичь нелегко, но можно.




А вообще, все поклонники СССР могут очень легко организовать себе питание "как тогда" — покупать дешевые жилистые мясные обрезки и крутить из них котлеты на скрипучей мясорубке, покупать чуть подгнившую капусту и лежалую мороженную картоху, серые макароны, кислый хлеб "кирпич", из фруктов только яблоки, из молочных продуктов — пахнущий носками сыр "пошехонский" и сметану, разбавленную до консистенции кефира.

Раз в месяц можно покупать синюю курицу, раз в два месяца — торт с жирными маслянистыми розочками, не седьмое ноября — гроздь жухлого винограда, раз в полгода — бананы, для аутентичности процесса постояв два часа на морозе перед дверьми магазина. А мне и без СССР живется неплохо.

А вы помните, чем питались в СССР? Расскажите, интересно)

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harmurak February 28th, 12:11
Ахаха шикарно) Подписался на комменты))
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maxim_nm February 28th, 12:11
Ну как есть, ничего не придумано)
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brutalo_bunny February 28th, 12:12
Ещё было популярно "в нагрузку". Помню покупаю кусок мяса, продавщица к нему на весы кладёт голую кость, прошу убрать кость, продавщица визжит: "Мущщина, а куда мне кость девать? Так вы будете брать или нет?".
В Иркутске и Чите за мясом очереди стояли, просто так его в магазе не было, порой появлялось и тут же выкупалось. Пустые прилавки в остальное время.
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maxim_nm February 28th, 12:13
Причем что интересно, кость небось должна была по другой цене идти, а ее взвешивали вместе с мясом как мясо)
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minskblog February 28th, 12:12
При царе в 1911 голод был, вообще ничем не питались, а при Иване Грозном соль дороже золота стоила, а при неандертальцах...
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maxim_nm February 28th, 12:12
Тоже интересно было бы почитать)
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avd89 February 28th, 12:16
Ого ты набрасываешь на вентилятор. Прямо шуфелем
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maxim_nm February 28th, 12:27
Да лан, в чем наброс-то? Правда только.
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q_paganelius February 28th, 12:16
В раннем дестве (конец 80-х) так траванулся маслом, что стал его есть только уже будучи студентом
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madizm February 28th, 12:18
тебе подсунули моторное
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monetam February 28th, 12:17
Из личных впечатлений: ребенком я понял, что мясо есть самая противная часть еды. В нем постоянно какие то хрящи, жилы и пленки ! Смотреть на куски мяса на прилавке, когда они есть в продаже - это испытание для эстетов: такое впечатление, что продают что специально несъедобное.
Хорошие куски мяса бывают на крытом колхозном рынке. Но туда родители ходят редко, только перед праздниками: хороший кусок мяса весьма и весьма дорог.
Почему в магазинах никогда не бывает такого мяса, которое рисуют в книжках и фотографии которого публикуют в журналах, я не понимал, и спрашивать боялся: родители начинали ругаться по этому поводу, а расстраивать мне их не хотелось.
Про отношение торговцев к покупателям есть превосходный фильм "Блондинка за углом" :-)
Пересмотрите, не пожалеете !
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maxim_nm February 28th, 12:28
Интересные воспоминания, спасибо)
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q_paganelius February 28th, 12:18
Родители живут на переферии (Вилейка), так то, что они про магазин рассказывают, прямо как в посте. Так и говорят - по товарам не начало 21 века, а начало 80-х
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maxim_nm February 28th, 12:28
Вот бы фото увидать)
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origen_72 February 28th, 12:18
Тут надо добавить, что мясо было без стероидов и консервантов - оно на самом деле так выглядит в магазинах здоровой пищи в США и Европе.
Тоже касается и фруктов с овощами - гормонально раздутые, ГМО, которые не едят насекомые во множестве заполонили прилавки в Белоруссии, тогда как продукция без этих ужасов была в СССР.
Разумеется, основная проблема СССР была именно в РАСПРЕДЕЛЕНИИ товаров народного потребления после левацкого заскока Хрущева-Брежнева.
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q_paganelius February 28th, 12:21
Не выглядят оно так, биомясо выглядит очень красиво. А по "Белоруссии" легко разпознается не беларусский провокатор)

Edited at 2017-02-28 12:23 pm (UTC)
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mark_amerika February 28th, 12:18
почему в моем детстве все было???? и такого не было?? ну не помню я это
помню магазин полный всего. а такое не помню
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origen_72 February 28th, 12:21
А это фотки начала 90-х годов - те. плоды управления Горбачева. Честно говоря, СССР не впечатлял разнообразием и обилием после Зап.Европы и в 70-е и в 80-е, но всё еще отягощалось распределение "по блату", что вообще ужасно.
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Dmitry Kurolets February 28th, 12:26
Еще бы про консервы в шахматном порядке на полках добавить и гештальт)
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brutalo_bunny February 28th, 12:29
И "тортики" из маргарина с завитушками.
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q_paganelius February 28th, 12:29
Фотки как в том анекдоте: как же этих коров забивали? - Судя по копытам и хвостам на прилавке - взрывом.
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maxim_nm February 28th, 12:31
Да, там какие-то неведомые части туши потом на прилавках лежали)
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malgrime February 28th, 12:32
Конечно, в то время не было египетской картошки и турецких помидоров. Да и мясо было свое, а не бразильское. Если сейчас убрать импорт, будет примерно то же самое со снабжением, мы еще не вышли на самообеспечение по всем товарам. Причем качество колбас, скажем, сильно снизилось. Они могут казаться вкуснее за счет добавок, но мяса там меньше, чем в советское время, а вредных веществ больше. ГОСТы отменили, все по ТУ делают.

В магазинах был дефицит определенных товаров, того же мяса, масло и колбаса по талонам, но в целом голода не было, всегда можно было найти чего перекусить, основных продуктов было навалом. Самое плохое время было в конце 80-х, в основном, фотки оттуда. Горбачев полностью завалил работу. Но на рынках, как вы правильно заметили, все было в любом количестве. Только цены кусались. А сейчас они в принципе кусаются везде на качественный товар.
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maxim_nm February 28th, 12:33
Так сейчас ведь можно купить всё то же самое, что в СССР, просто это будет самый дешевый и низкосортный товар.
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uppsss February 28th, 12:35
Фото с полукопченой колбасой и скучающим продавцом два варианта. Либо магазин отоваривал только талоны, и на них конечно же выбирали дешевую вареную, либо кооперативный магазин. Были такие. Потребкооперация якобы. Ценник был малодоступен ширнармассам. Так, грам по 200 брали, на салатик, или тоненько очень на бутерброды порезать. Всегда очень чесноком она пахла.
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maxim_nm February 28th, 12:43
Это московский магазин на фото, кстати вполне мог быть и КООП, да)
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ron_coleman February 28th, 12:40
Я тебе скажу что мы в БССР еще норм жили в сравнении с центральными и восточными регионами РСФСР.
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maxim_nm February 28th, 12:43
Охотно верю)
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valterboot1 February 28th, 12:44
всегда в детстве жрал рыбу мясо,семья была далеко не члена цккпсс )),да было такое явление как дефицит)),но это и радовало ! а сейчас что ? наберёшь тележку всякого говна где молоко хранится тысячилетиями)) и радостно чавкаешь.
короч голода не было,был спортивный интерес достать хавку получше и многим это удавалось !!!

и да,ты зайди на кладбище,посмотри годы жизни кто жил при совке и нынешнее поколение,будешь неприятно удивлён.
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maxim_nm February 28th, 12:46
Ну, и какие там "годы"? Гуглите "средняя продолжительность жизни в СССР", там всё сказано.
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lora_lei February 28th, 12:55
Шикарный материал))
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maxim_nm February 28th, 12:55
Помнишь ченить из тех времен)?
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magnetoplus February 28th, 12:59
А что на первой фоте? Она без подписи.
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maxim_nm February 28th, 12:59
На заглавной? Это Армения кажется, продажа мяса на улице.
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Спасибо за вашу запись!

ru_ljtop February 28th, 13:00
Ваша запись попала в ежедневный топ записей. Все записи автора, попавшие в топ, можно найти тут
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perepelitsyn March 1st, 11:29
ППКС!
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kritikanx February 28th, 13:05
Разоблачая мифы >>>"я постоянно читаю что-то вроде "а посмотрите, какие натуральные продукты были в СССР! Никакой вам химии! "<<<<< вы создаете новый МИФ: >>>"Раз в месяц можно покупать синюю курицу, раз в два месяца — торт с жирными маслянистыми розочками,."<<<<

сейчас беднейшая часть населения так же и питается, причем уже в основном суррогатами.

п.с. Пословица СССР: "чего нет на полках магазинов, есть в холодильнике дома".

>>>.. А мне и без СССР живется неплохо.

Сейчас живется неплохо, но для тех у кого есть деньги, все просто.

Edited at 2017-02-28 01:11 pm (UTC)
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maxim_nm February 28th, 13:12
А кому и когда было легко без денег? В том же СССР еду даром тоже не раздавали.
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antabis February 28th, 13:08
очереди. постоянные. надо идти и занимать очередь буквально за всем. к привозу молочки, колбасы, мяса, хлеба. А то разберут.

молочка отдельный вопрос - разливное молоко, разливная же сметана. Ходи с бидончиком и баночкой. Иногда падал зимой, разливал. Шел назад в очередь и просил мелочи на купить еще раз, а то мать заругает. Люди выручали обычно.

качество - да, как на фото.

еще момент - картошкой надо было запасаться осенью - в другое время банально не продавалось. овощные магазины воняли гнильем.

ЗЫ: Это о Гомеле 80-х.

Edited at 2017-02-28 01:09 pm (UTC)
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ollo February 28th, 14:51
да, помню эти бидоны и банки для сметаны, ее туда продавщицы заливали ковшом из какой-то огромной бадьи, очередь к ней стояла всегда.
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drnasmork February 28th, 13:09
Помнится кушал я советские сосиски с жутким металлическим привкусом.
Пришлось съесть - дефицит.
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maxim_nm February 28th, 13:22
Шоб не пропадало)
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a_nimaida February 28th, 13:13

ну как аы можете судить о Ссср , вы же и не жили там )


хорошая  статья


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1443137642363225&id=100000010103599

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maxim_nm February 28th, 13:20
Шо ж вы свое счастье не защитили? До сих пор ходили бы с красными флагами на демонстрации, всё прошляпили.
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big_brotheruss February 28th, 13:14
Либерастню послушать, так они все питались практически говном)))
Ну, соплякам вы еще можете за стаканом смузи эту ботву прогнать, но не тем, кто жил в Советском Союзе.
Так что пугайте и дальше друг друга, ущербные - тем кто больше жрал дерьма))
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maxim_nm February 28th, 13:19
Ну давай, Лаврентий, расскажи нам, что там на самом деле кушали.
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knowyouare February 28th, 13:21
Отличный пост! Только ради идеи иногда можно и поголодать;)
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maxim_nm February 28th, 13:25
)))
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avl February 28th, 13:23
Все же справедливости ради стоит отметить, что где-то в 85-м еще было получше. Я помню вполне современный супермаркет, где очереди были на кассы, а не за товарами, вполне вкусный хлеб и сдобные булки, с соками тоже было все в порядке, и рыбу живую из бочек продавали тоже, хотя сильно не каждый день. Макароны были двух видов, подешевле, разваривающиеся в кисель, и подороже, яичные, вполне вкусные. Масло тоже 2х видов, подешевле крошилось, а подороже было вкусным. Сыр был одного вида, да. Молоко, кефир, творог тоже были одного вида. Плюс дефицит объясняется отсутствием консервантов - при сроке хранения лимонада в 7 дней завезти его в переизбытке означало выбросить, то же самое и про кур, молоко и прочее. Еще кстати были горы арбузов, на разгрузку которых нанимали пацанов и платили арбузами же "сколько унесешь". А вот ближе к 90-м картинки помнятся уже такие, как на этих фотках, да.
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maxim_nm February 28th, 13:25
Это смотря где.
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