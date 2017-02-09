Авдеевка — жизнь прифронтового города.





В конце января-начале февраля активизировались боевые действия между пророссийскими сепаратистами и войсками ВСУ на востоке Украины. В этот раз бои проходили в районе промзоны Авдеевки, в результате чего город весьма сильно пострадал — были разрушены многие объекты гражданской инфраструктуры, начались перебои с подачей газа, электричества и воды. Рассматривался даже проект полной эвакуации гражданского населения из Авдеевки.



В настоящее время боевые действия вроде бы прекратились, и мирная жизнь в городе постепенно восстанавливается. Под катом — фоторассказ о жизни в прифронтовом городе.

02. Для срочной помощи жителям, которые остались без дома либо просто без возможности приготовить что-нибудь покушать (отсутствие воды/света/газа) были организованы полевые кухни:03. Раздача горячей пищи. Обычно в таких случаях на полевых кухнях готовится что-то горячее и сытное, вроде густого супа, гуляша или каши с мясом — горячая пища очень важна в зимнее время.04. Люди стоят в очереди за продуктами, согреваясь горячим чаем из термосов.05. Раздача хлеба:06. Украинский волонтер в Авдеевке разгружает автомобиль с гуманитарной помощью.07. Пункт выдачи гуманитарной помощи в полевой палатке, фото сделано 5 февраля.08. К палаткам выстраивались вот такие очереди:







09. В палатках раздавали уже не еду, а теплые вещи.









10. Женщины разбирают теплую одежду:









11. Патруль украинских военных на улицах Авдеевки.









12. А вот так собирали в Киеве гуманитарную помощь для Авдеевки, люди приносили теплую одежду и другие вещи в специальный центр по сбору гуманитарной помощи:









13. Полученную одежду волонтеры сортировали и паковали в мешки для отправки в Авдеевку:









14. Солдаты Нацгвардии загружают пакеты с гуманитарной помощью:









15. Разгрузка питьевой воды в Авдеевке. Отстутствие чистой питьевой воды — одна из самых серьезных проблем в зонах военных конфликтов.









16. Поврежденные в ходе обстрелов кварталы в восточной части города. Как можно заметить, больше всего пострадали верхние этажи дома.









17. Солдаты ВСУ и волонтеры осматривают повреждения городских зданий:









18. Электрики восстанавливают городское энергоснабжение:









19. Рабочие разбирают поврежденный участок газопровода:









20. Местные жители в одной из квартир Авдеевки. На фото — то, что остается от квартиры, после того, как в нее попадает снаряд:









21. А вот то, что остаётся от дома. В доме живет Владимир Федорович, ему 82 года, и он остался без крыши в части своего дома в результате февральских обстрелов города:









22. 73-летней Валентине повезло еще меньше — снаряды практически полностью уничтожили ее дом, сейчас Валентине негде жить.









23. А вот так выглядит пострадавший магазин запчастей и автотоваров:









24. Раненые украинские военные в госпитале:









25. Несмотря ни на что, жители держаться. На днях Авдеевки прошел квартирный концерт симфонической музыки — Марина Бондас и семилетняя Марийка Савкевич исполнили для жителей города несколько произведений. Марина Бондас является артисткой симфонического оркестра Берлинского радио, но сейчас вернулась в Украину для того, чтобы поддерживать людей в зонах боевых действий.





Фото: ALEKSEY FILIPPOV/AFP, STR/NurPhoto, Brendan Hoffman, GENYA SAVILOV. Огромное спасибо всем фотографам, кто сделал эти снимки.

Такие дела. Скорее бы уже эта война закончилась._____________________________________________Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже: