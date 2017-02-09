Максим Мирович

Кораблю безопаснее в порту, но он создан для океана.

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maxim_nm February 9th, 16:17

Авдеевка — жизнь прифронтового города.



В конце января-начале февраля активизировались боевые действия между пророссийскими сепаратистами и войсками ВСУ на востоке Украины. В этот раз бои проходили в районе промзоны Авдеевки, в результате чего город весьма сильно пострадал — были разрушены многие объекты гражданской инфраструктуры, начались перебои с подачей газа, электричества и воды. Рассматривался даже проект полной эвакуации гражданского населения из Авдеевки.

В настоящее время боевые действия вроде бы прекратились, и мирная жизнь в городе постепенно восстанавливается. Под катом — фоторассказ о жизни в прифронтовом городе.



02. Для срочной помощи жителям, которые остались без дома либо просто без возможности приготовить что-нибудь покушать (отсутствие воды/света/газа) были организованы полевые кухни:




03. Раздача горячей пищи. Обычно в таких случаях на полевых кухнях готовится что-то горячее и сытное, вроде густого супа, гуляша или каши с мясом — горячая пища очень важна в зимнее время.




04. Люди стоят в очереди за продуктами, согреваясь горячим чаем из термосов.




05. Раздача хлеба:




06. Украинский волонтер в Авдеевке разгружает автомобиль с гуманитарной помощью.




07. Пункт выдачи гуманитарной помощи в полевой палатке, фото сделано 5 февраля.





08. К палаткам выстраивались вот такие очереди:




09. В палатках раздавали уже не еду, а теплые вещи.




10. Женщины разбирают теплую одежду:




11. Патруль украинских военных на улицах Авдеевки.




12. А вот так собирали в Киеве гуманитарную помощь для Авдеевки, люди приносили теплую одежду и другие вещи в специальный центр по сбору гуманитарной помощи:




13. Полученную одежду волонтеры сортировали и паковали в мешки для отправки в Авдеевку:




14. Солдаты Нацгвардии загружают пакеты с гуманитарной помощью:




15. Разгрузка питьевой воды в Авдеевке. Отстутствие чистой питьевой воды — одна из самых серьезных проблем в зонах военных конфликтов.




16. Поврежденные в ходе обстрелов кварталы в восточной части города. Как можно заметить, больше всего пострадали верхние этажи дома.




17. Солдаты ВСУ и волонтеры осматривают повреждения городских зданий:




18. Электрики восстанавливают городское энергоснабжение:




19. Рабочие разбирают поврежденный участок газопровода:




20. Местные жители в одной из квартир Авдеевки. На фото — то, что остается от квартиры, после того, как в нее попадает снаряд:




21. А вот то, что остаётся от дома. В доме живет Владимир Федорович, ему 82 года, и он остался без крыши в части своего дома в результате февральских обстрелов города:




22. 73-летней Валентине повезло еще меньше — снаряды практически полностью уничтожили ее дом, сейчас Валентине негде жить.




23. А вот так выглядит пострадавший магазин запчастей и автотоваров:




24. Раненые украинские военные в госпитале:




25. Несмотря ни на что, жители держаться. На днях Авдеевки прошел квартирный концерт симфонической музыки — Марина Бондас и семилетняя Марийка Савкевич исполнили для жителей города несколько произведений. Марина Бондас является артисткой симфонического оркестра Берлинского радио, но сейчас вернулась в Украину для того, чтобы поддерживать людей в зонах боевых действий.

Фото: ALEKSEY FILIPPOV/AFP, STR/NurPhoto, Brendan Hoffman, GENYA SAVILOV. Огромное спасибо всем фотографам, кто сделал эти снимки.


Такие дела. Скорее бы уже эта война закончилась.

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

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255 comments :
( 255 comments Leave a comment )
magnetoplus February 9th, 13:20
Я лично вообще не понимаю, зачем там люди сидят.
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maxim_nm February 9th, 13:20
В смысле?
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madizm February 9th, 13:22
ну все - Лапшина выпнули, можно и про свидомых поскулить))))
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ron_coleman February 9th, 13:23
Свидомые это кто?
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ron_coleman February 9th, 13:23
Молодцы что гумантитарку быстро и оперативно собрали.
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maxim_nm February 9th, 13:23
Ага.
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sergmiv February 9th, 13:24
Полюбому ничего хорошего.(
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maxim_nm February 9th, 13:25
Это да(
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harmurak February 9th, 13:29
Пуэрту азеры выпустят, думаю. Это так, к предыдущему посту размышление.
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maxim_nm February 9th, 13:29
С чего ты решил?
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dapibus February 9th, 13:38
Проклятый "русский мир" пришёл на украинскую землю.
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ron_coleman February 9th, 13:48
+100
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lora_lei February 9th, 13:39
Бросилось в глаза что многие вещи в гуманитарке довольно новые...
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maxim_nm February 9th, 13:40
Имеешь в виду одежду?
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drnasmork February 9th, 13:44
У раненного татуировка трезуба из под бинта видна.
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maxim_nm February 9th, 13:45
И что?
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vmulder February 9th, 14:04
Круто.. Слушай, а в донецкие шахты не спускались?
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maxim_nm February 9th, 14:05
Не в курсе.
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kritikanx February 9th, 14:18
>>>Такие дела. Скорее бы уже эта война закончилась.

Нужно проявить политическую волю рулящим, а то кроме Савченко об этом никто не вспоминает.

Edited at 2017-02-09 02:20 pm (UTC)
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igor_piterskiy February 9th, 14:25
При чем тут Гадя? У нее другие задачи...
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Спасибо за вашу запись!

ru_ljtop February 9th, 14:31
Ваша запись попала в ежедневный топ записей. Все записи автора, попавшие в топ, можно найти тут
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Re: Спасибо за вашу запись!

maxim_nm February 9th, 14:42
Спасибо)
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mark_amerika February 9th, 14:37
Поскорее бы война закончилась
А что такое желтое едят на 1 фотке? Это каша или горошница?
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maxim_nm February 9th, 14:42
Не в курсе)
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minskblog February 9th, 14:38
>активизировались боевые действия между пророссийскими сепаратистами и войсками ВСУ на востоке Украины

Правильнее будет сказать между пророссийскими и проамериканскими сепаратистами. По CNN так и говорили изначально pro-russian и american backed
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mog_art February 9th, 14:39
"American backed" - это чтобы не ошибиться, где "правильные" парни?))
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ripvandamm February 9th, 14:55
Увы. Похоже, чтобы закончилась эта война, должно много чего произойти с украиной.
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nadia_76 February 9th, 15:24
Чтобы закончилась эта война, должно быть одно событие, которое произойдет с расией.
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_nabludatel_ February 9th, 14:59
Пусть будет проклята козломордая вата, которая принесла на мою землю войну
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vladicusmagnus February 9th, 15:37
Хе-хе-хе ))) Да уж, у тебя после этих всех замесов будут проблемы с деонтологией и прочим. ;)
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ddnorth February 9th, 15:23
Временное "затишье" до следующих "гумконвоев".
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maxim_nm February 9th, 18:27
Кто его знает, может и так...
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bea3trice February 9th, 16:09
Слов нет. Убеждает, что нельзя Кремлю доверять и надо [было] стать Израилем и Швейцарией по части самообороны.
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nickbalas February 9th, 17:23
Надо было как прибалты --- законодательно русня признается людьми третьего сорта и все .
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marconi_due February 9th, 16:11
Воще насрать на то, чем там маются хохлы. Денег им не давать и пусть хоть на ушах там у себя стоят.
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openid1 February 10th, 2:57
Вы скакали три дня, чтобы донести до нас, как вам безразличны хохлы?
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rotocanum February 9th, 16:35
11. Патруль украинских военных на улицах Авдеевки.
Чо-то ХЗ, что это за украинские военные: камуфляж бундесверовский Flecktarn, шлем СССРовский СШ-68. Партизаны поди из под Ровно....
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wimpall February 9th, 17:59
яка крайна таки и збройносилы.
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popandopulis February 9th, 16:51
Еще в Авдеевке не осознали что надвигается, а в киевских магазинах уже стояли контейнеры "для помощи Авдеевке". Волонтерское движение в Украине одно из сильнейших в мире.
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fromnorthgabon February 9th, 17:11
Каклы-тупые мрази!
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nickbalas February 9th, 17:22
Там был целенаправленный обстрел застройки росиянами . Били , в т.ч. и по пунктам помощи пострадавшим . Убит один МЧСник и несколько ранено .
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wimpall February 9th, 17:59
А это не танки ли стоят впритирку к ЖИЛЫМ домам?
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zaan1 February 9th, 17:23
между пророссийскими сепаратистами и войсками ВСУ на востоке Украины. ---------- хорошо что бульба не при делах-- гниды и есть гниды---
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zaan1 February 9th, 17:25
ез дома либо просто без возможности приготовить что-нибудь покушать-------кушают дети малые-педерасты и бульбаши-кушанькают---ЕДЯТ---
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living999999999 February 9th, 17:50
Да уж,гражданским тяжко,особенно когда армия не может защитить свою территорию.
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wimpall February 9th, 17:58
Гражданским в гражданской войне - всегда тяжко.
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helevatory February 9th, 17:51
Людей жалко. Но кому война, а кому мать... Состояния некоторые делают на этом бардаке. Гореть им в аду.
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wimpall February 9th, 18:19
Вот именно это я говорил еще во время майдана.
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