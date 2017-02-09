Авдеевка — жизнь прифронтового города.

В конце января-начале февраля активизировались боевые действия между пророссийскими сепаратистами и войсками ВСУ на востоке Украины. В этот раз бои проходили в районе промзоны Авдеевки, в результате чего город весьма сильно пострадал — были разрушены многие объекты гражданской инфраструктуры, начались перебои с подачей газа, электричества и воды. Рассматривался даже проект полной эвакуации гражданского населения из Авдеевки.
В настоящее время боевые действия вроде бы прекратились, и мирная жизнь в городе постепенно восстанавливается. Под катом — фоторассказ о жизни в прифронтовом городе.
02. Для срочной помощи жителям, которые остались без дома либо просто без возможности приготовить что-нибудь покушать (отсутствие воды/света/газа) были организованы полевые кухни:
03. Раздача горячей пищи. Обычно в таких случаях на полевых кухнях готовится что-то горячее и сытное, вроде густого супа, гуляша или каши с мясом — горячая пища очень важна в зимнее время.
04. Люди стоят в очереди за продуктами, согреваясь горячим чаем из термосов.
05. Раздача хлеба:
06. Украинский волонтер в Авдеевке разгружает автомобиль с гуманитарной помощью.
07. Пункт выдачи гуманитарной помощи в полевой палатке, фото сделано 5 февраля.
08. К палаткам выстраивались вот такие очереди:
Фото: ALEKSEY FILIPPOV/AFP, STR/NurPhoto, Brendan Hoffman, GENYA SAVILOV. Огромное спасибо всем фотографам, кто сделал эти снимки.
09. В палатках раздавали уже не еду, а теплые вещи.
10. Женщины разбирают теплую одежду:
11. Патруль украинских военных на улицах Авдеевки.
12. А вот так собирали в Киеве гуманитарную помощь для Авдеевки, люди приносили теплую одежду и другие вещи в специальный центр по сбору гуманитарной помощи:
13. Полученную одежду волонтеры сортировали и паковали в мешки для отправки в Авдеевку:
14. Солдаты Нацгвардии загружают пакеты с гуманитарной помощью:
15. Разгрузка питьевой воды в Авдеевке. Отстутствие чистой питьевой воды — одна из самых серьезных проблем в зонах военных конфликтов.
16. Поврежденные в ходе обстрелов кварталы в восточной части города. Как можно заметить, больше всего пострадали верхние этажи дома.
17. Солдаты ВСУ и волонтеры осматривают повреждения городских зданий:
18. Электрики восстанавливают городское энергоснабжение:
19. Рабочие разбирают поврежденный участок газопровода:
20. Местные жители в одной из квартир Авдеевки. На фото — то, что остается от квартиры, после того, как в нее попадает снаряд:
21. А вот то, что остаётся от дома. В доме живет Владимир Федорович, ему 82 года, и он остался без крыши в части своего дома в результате февральских обстрелов города:
22. 73-летней Валентине повезло еще меньше — снаряды практически полностью уничтожили ее дом, сейчас Валентине негде жить.
23. А вот так выглядит пострадавший магазин запчастей и автотоваров:
24. Раненые украинские военные в госпитале:
25. Несмотря ни на что, жители держаться. На днях Авдеевки прошел квартирный концерт симфонической музыки — Марина Бондас и семилетняя Марийка Савкевич исполнили для жителей города несколько произведений. Марина Бондас является артисткой симфонического оркестра Берлинского радио, но сейчас вернулась в Украину для того, чтобы поддерживать людей в зонах боевых действий.
Такие дела. Скорее бы уже эта война закончилась.
Добавиться в друзья можно вот тут.
я в фейсбуке
я "вконтакте"
я в твиттере
________________________________________
Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:
Нужно проявить политическую волю рулящим, а то кроме Савченко об этом никто не вспоминает.
Edited at 2017-02-09 02:20 pm (UTC)
Спасибо за вашу запись!ru_ljtop February 9th, 14:31
Re: Спасибо за вашу запись!maxim_nm February 9th, 14:42
А что такое желтое едят на 1 фотке? Это каша или горошница?
Правильнее будет сказать между пророссийскими и проамериканскими сепаратистами. По CNN так и говорили изначально pro-russian и american backed
Чо-то ХЗ, что это за украинские военные: камуфляж бундесверовский Flecktarn, шлем СССРовский СШ-68. Партизаны поди из под Ровно....