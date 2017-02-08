Как puerrtto в Азербайджан экстрадировали (фото, видео).





Друзья, есть важные новости по делу Саши Лапшина puerrtto — вчера его экстрадировали в Азербайджан. Как пишет Екатерина (подруга Саши, она сейчас плотно занимается его делом), экстрадиция Лапшина началась еще во время заседания Верховного суда, рассматривающего апелляцию, цитирую: "Ребята, я в полном а....е от того, что произошло. Т.е. пока шло заседание, получается, его уже грузили в самолет!! Мне только что звонили из Консултства Израиля. Да, ребят, это правда, он в Баку."



Фактически, подтвердилось то, о чём я писал в разборе речи Лукашенко про Лапшина — всё было решено заранее, суды и апелляции были простой формальностью.



Под катом — фото и видео того, как Сашу доставили в Азербайджан.

02. Вот фотоснимки того, как Сашу доставили в Азербайджан, снимки опубликовал сайт ru.armeniasputnik.am вот в этой статье . Puerrto ведут в наручниках, под руки его держат два спецназовца из контр-террористического DTX — это служба Госбезопасности Азербайджана, аналог белоруссого КГБ или российского ФСБ.03. Кадры с Сашей в аэропорту Гейдара Алиева в Баку, как можно увидеть, даже сам терминал, куда доставили Сашу, был перекрыт спецназом, на входе в терминал стоит вооруженный солдат, думаю что другие подходы к терминалу (не попавшие в кадр) были также перекрыты.04. Спецназ DTX, кстати, был в полной боевой выкладке, в бронежилетах и с нагрудными подсумками для магазинов, вот фотоснимок оперативников из DTX в такой же экипировке с сайта dtx.gov.az:05. На этих кадрах Сашу выводят из самолёта — puerrtto везли отдельным рейсом на небольшом персональном самолете из Азербайджана.06. Честно говоря, всё это выглядит немного смешно и показушно — зачем весь этот спецназ в форме и с полным комплектом штурмового оружия? Саша не совершил никакого тяжкого преступления и не является опасным для общества преступником. Зачем эти "маски-шоу"?07. Подруга Александра Екатерина тоже подметила, что Сашу ведут как какого-то супер-опасно преступника вроде Бен-Ладена:08. А вот небольшой видеоролик, в котором запечатлено, как Саша выходит из самолёта. На видео Саша улыбается и в целом держится неплохо:По материалам ru.apa.az , Сашу Лапшина перевели сейчас в изолятор службы госбезопасности Азербайджана, что находится в бакинском СИЗО министерства юстиции. сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры страны Эльдар Султанов:"Лапшин этапирован в следственный изолятор номер 1 пенитенциарной службы минюста. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по возбужденному в отношении него (Лапшина) уголовного дела."Такие дела. Надеюсь, что Сашу всё же не посадят в азербайджанскую тюрьму, а попросят показательно извиниться и отпустят домой.Кто-нибудь знает, что произошло со страничкой Саши Лапшина в fb? Она перестала октрываться сегодня днём._____________________________________________добавил в блог отдельный тег "дело puerrtto" , все посты про Сашу с хронологией развития событий доступны по нему.Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже: