Максим Мирович

Кораблю безопаснее в порту, но он создан для океана.

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maxim_nm February 8th, 14:45

Как puerrtto в Азербайджан экстрадировали (фото, видео).



Друзья, есть важные новости по делу Саши Лапшина puerrtto — вчера его экстрадировали в Азербайджан. Как пишет Екатерина (подруга Саши, она сейчас плотно занимается его делом), экстрадиция Лапшина началась еще во время заседания Верховного суда, рассматривающего апелляцию, цитирую: "Ребята, я в полном а....е от того, что произошло. Т.е. пока шло заседание, получается, его уже грузили в самолет!! Мне только что звонили из Консултства Израиля. Да, ребят, это правда, он в Баку."

Фактически, подтвердилось то, о чём я писал в разборе речи Лукашенко про Лапшина — всё было решено заранее, суды и апелляции были простой формальностью.

Под катом — фото и видео того, как Сашу доставили в Азербайджан.





02. Вот фотоснимки того, как Сашу доставили в Азербайджан, снимки опубликовал сайт ru.armeniasputnik.am вот в этой статье. Puerrto ведут в наручниках, под руки его держат два спецназовца из контр-террористического DTX — это служба Госбезопасности Азербайджана, аналог белоруссого КГБ или российского ФСБ.




03. Кадры с Сашей в аэропорту Гейдара Алиева в Баку, как можно увидеть, даже сам терминал, куда доставили Сашу, был перекрыт спецназом, на входе в терминал стоит вооруженный солдат, думаю что другие подходы к терминалу (не попавшие в кадр) были также перекрыты.




04. Спецназ DTX, кстати, был в полной боевой выкладке, в бронежилетах и с нагрудными подсумками для магазинов, вот фотоснимок оперативников из DTX в такой же экипировке с сайта dtx.gov.az:

307.jpg


05. На этих кадрах Сашу выводят из самолёта — puerrtto везли отдельным рейсом на небольшом персональном самолете из Азербайджана.




06. Честно говоря, всё это выглядит немного смешно и показушно — зачем весь этот спецназ в форме и с полным комплектом штурмового оружия? Саша не совершил никакого тяжкого преступления и не является опасным для общества преступником. Зачем эти "маски-шоу"?




07. Подруга Александра Екатерина тоже подметила, что Сашу ведут как какого-то супер-опасно преступника вроде Бен-Ладена:




08. А вот небольшой видеоролик, в котором запечатлено, как Саша выходит из самолёта. На видео Саша улыбается и в целом держится неплохо:



По материалам ru.apa.az, Сашу Лапшина перевели сейчас в изолятор службы госбезопасности Азербайджана, что находится в бакинском СИЗО министерства юстиции. сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры страны Эльдар Султанов:

"Лапшин этапирован в следственный изолятор номер 1 пенитенциарной службы минюста. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по возбужденному в отношении него (Лапшина) уголовного дела."

Такие дела. Надеюсь, что Сашу всё же не посадят в азербайджанскую тюрьму, а попросят показательно извиниться и отпустят домой.


P.S. Кто-нибудь знает, что произошло со страничкой Саши Лапшина в fb? Она перестала октрываться сегодня днём.


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Upd. добавил в блог отдельный тег "дело puerrtto", все посты про Сашу с хронологией развития событий доступны по нему.

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Posts from This Journal by “диктатура” Tag

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625 comments :
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omonkrivomazov February 8th, 11:48

Великая азербайджанская победа.Подлость Бацьки,показательна

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maxim_nm February 8th, 11:49
Да уж, ну и "победа"(
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minskblog February 8th, 11:50
>Зачем эти "маски-шоу"?

Дело дошло до уровня президентов, за событием пристально следят десятки СМИ, картинка должна соответствовать
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maxim_nm February 8th, 11:50
Надо было еще танки подогнать)
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mechrazum February 8th, 11:50
А кислая у Саши рожица то.
Как на Руси говорят - "Торговали веселились, посчитали прослезились".
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maxim_nm February 8th, 11:51
Не сказал бы, что кислая. На выходе из самолета просто вспышками слепить стали.
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evgenybrin February 8th, 11:52
Херово все.
Азербайджан серьезно настроен.
МИД России и Израиля просто беспомощные котята.
Батька всех на болту крутил откровенно.
Хлебать теперь Саше баланду.
3,14здец конечно.

Все самые мои худшие опасения сбываются.
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maxim_nm February 8th, 11:59
Да уж(

Ну, пока срок еще не впаяли, кто его знает, как оно там разрешится.
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sergmiv February 8th, 11:52
Посадить то посадят. Главное что бы ненадолго. Нед на 2 - думаю это будет лучший расклад.
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evgenybrin February 8th, 11:58
ИМХО ради 2-х недель такой спектакль не затевали бы
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slavak_time February 8th, 11:55
после такой клоунады сомневаюсь что устроят просто извинения
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maxim_nm February 8th, 11:59
Кто его знает... Всё может быть.
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vogulec February 8th, 12:01
Вот так становятся звездами!
Надо лишь зарегить аккаунт в ЖЖ, съездить в Карабах и немного потроллить азеров.
Ну и чуток посидеть на киче.
Нельсонмандела в кармане!
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maxim_nm February 8th, 12:03
Ну он не "чуток", почти 2 месяца просидел.
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__newman February 8th, 12:02
А что такого? Самым разыскиваемым преступником Азербайджана хотел стать? Стал. Слетать туда в этом году хотел? Слетал. Мечты сбываются.

У тех, кто говорит что он не преступник, хотелось бы спросить, за что же тогда извинялся и он сам и его мать перед Алиевым.

Люди до сих пор думают что это всё игрушки, придите уже в себя, реальность довольно суровая штука, а не компьютерная игра где можно сохраниться и перезагрузиться.

И срок он получит порядочный, иначе бы не было всего того что вы видите на видео и фото. Вот для этого это всё и было, чтоб все поняли включая его.
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dapibus February 8th, 12:04
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Ну что вот ты про него "раздуваешь"?

tony60gr February 8th, 12:04
Он, как я понял, сам же "нарвался". Думал, что "перехитрил"... не вышло)
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Re: Ну что вот ты про него "раздуваешь"?

maxim_nm February 8th, 12:05
Да ни на что он не нарывался... Политические игры простые.
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dapibus February 8th, 12:05
Екатерина это его жена, сожительница или просто подруга?
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evgenybrin February 8th, 12:07
Везде именуют гражданской женой.
Хотя за 7 лет чтения Сашиного блога он про нее никогда не писал.
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lidka4t February 8th, 12:06
"Героические" азер-спецназы захватили "террориста". Может их даже наградят.
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harmurak February 8th, 12:11
Вот-вот... Клоуны...
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harmurak February 8th, 12:10
Бляха, ну и цирк! Нашли террориста, тоже мне!!
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maxim_nm February 8th, 12:13
Да, и смешно и грустно одновременно...
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joeck_12 February 8th, 12:15
А Стерлигова тоже Алиеву выдадут? Он тоже в Карабахе был. И по-моему не один раз.
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harmurak February 8th, 12:16
Это кто такой?
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bea3trice February 8th, 12:16
Его связали с Арменией, армянами, типа проармянский, что ли. Ну, тогда он им важен. :(
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maxim_nm February 8th, 12:17
А какая там связь-то?
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lora_lei February 8th, 12:28
Ну что, сбылись худшие опасения...
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maxim_nm February 8th, 12:28
Ещё остаётся вероятность, что немного помаринуют и отпустят.
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verymishel February 8th, 12:29
Саша не совершил никакого тяжкого преступления и не является опасным для общества преступником.

ну если это так, то разберутся и отпустят.
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maxim_nm February 8th, 12:30
Непонятно, зачем его было доставлять ротой спецназа.
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ron_coleman February 8th, 12:33
Всё, если азерам выдали - то посодят.
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maxim_nm February 8th, 12:35
Почему так считаешь?
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ddnorth February 8th, 12:34
Наверное,чтобы не выкрали. Ведь все наслышаны о всемогущем израильском спецназе
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ron_coleman February 8th, 12:34
Особенно Азербайджан наслышан))
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magnetoplus February 8th, 12:40
Во попал Саня... Адвокаты то хоть будут там?
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maxim_nm February 8th, 12:41
Будут, конечно.
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evgenybrin February 8th, 12:48
UPD.
По моему еще и страница в Фейсбуке удалена Сашина.
Красота......
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maxim_nm February 8th, 13:39
Блин, а и вправду страница недоступна...
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knowyouare February 8th, 12:55
Беларуссия достигла дна, сложно теперь будет отмыться. Айзеры тоже непонятно чего радуются, такой цирк на гос уровне, и за деньги налогоплатильщиков!
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chip_burunduk February 8th, 13:24
от чего отмыться: от соблюдения собственных законов и международных договоров? от того ,что "по понятиям" не отпустили милого парня Сашу?
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ritter_eugeni February 8th, 12:57
И ещё раз:
хороший урок для Украины! Именно так должны заканчиваться поездки в Крым через Краснодарский край и на Донбасс со стороны России!

В целом, без симпатий к Азербайджану, но в данном случае азеры - молодцы! (Да и Батька! :-) )
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maxim_nm February 8th, 13:40
Украина пока что вроде не начинала таких дел.
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votdermoto February 8th, 12:59
средневековый Бай доволен, потирая жирные от плова ручки и щурясь золотозубой улыбкой. сейчас янычары кинут блогера на персидский ковер, где он должен будет умолять о пощаде.
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maxim_nm February 8th, 13:40
Увы, но всё так(
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karabasych February 8th, 13:00
Визгами блохеров удовлетворён. Надеюсь его посодют.
"Саша не совершил никакого тяжкого преступления" а здесь даже взбугогнул.
Быков
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paul_krokodilov February 8th, 13:53
такие как ты все пидары сцикливые а в реале жопу лижите чтобы не получили пизды когда дело до этого доходит так что сьебись нах или давай в реале увидимся п и д а р а с
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mark_amerika February 8th, 13:02
слов нет! его ведут как террориста!
и одет так плохо((
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maxim_nm February 8th, 13:39
Одет нормально вроде, почему плохо.
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