Как puerrtto в Азербайджан экстрадировали (фото, видео).

Друзья, есть важные новости по делу Саши Лапшина puerrtto — вчера его экстрадировали в Азербайджан. Как пишет Екатерина (подруга Саши, она сейчас плотно занимается его делом), экстрадиция Лапшина началась еще во время заседания Верховного суда, рассматривающего апелляцию, цитирую: "Ребята, я в полном а....е от того, что произошло. Т.е. пока шло заседание, получается, его уже грузили в самолет!! Мне только что звонили из Консултства Израиля. Да, ребят, это правда, он в Баку."
Фактически, подтвердилось то, о чём я писал в разборе речи Лукашенко про Лапшина — всё было решено заранее, суды и апелляции были простой формальностью.
Под катом — фото и видео того, как Сашу доставили в Азербайджан.
02. Вот фотоснимки того, как Сашу доставили в Азербайджан, снимки опубликовал сайт ru.armeniasputnik.am вот в этой статье. Puerrto ведут в наручниках, под руки его держат два спецназовца из контр-террористического DTX — это служба Госбезопасности Азербайджана, аналог белоруссого КГБ или российского ФСБ.
03. Кадры с Сашей в аэропорту Гейдара Алиева в Баку, как можно увидеть, даже сам терминал, куда доставили Сашу, был перекрыт спецназом, на входе в терминал стоит вооруженный солдат, думаю что другие подходы к терминалу (не попавшие в кадр) были также перекрыты.
04. Спецназ DTX, кстати, был в полной боевой выкладке, в бронежилетах и с нагрудными подсумками для магазинов, вот фотоснимок оперативников из DTX в такой же экипировке с сайта dtx.gov.az:
05. На этих кадрах Сашу выводят из самолёта — puerrtto везли отдельным рейсом на небольшом персональном самолете из Азербайджана.
06. Честно говоря, всё это выглядит немного смешно и показушно — зачем весь этот спецназ в форме и с полным комплектом штурмового оружия? Саша не совершил никакого тяжкого преступления и не является опасным для общества преступником. Зачем эти "маски-шоу"?
07. Подруга Александра Екатерина тоже подметила, что Сашу ведут как какого-то супер-опасно преступника вроде Бен-Ладена:
08. А вот небольшой видеоролик, в котором запечатлено, как Саша выходит из самолёта. На видео Саша улыбается и в целом держится неплохо:
По материалам ru.apa.az, Сашу Лапшина перевели сейчас в изолятор службы госбезопасности Азербайджана, что находится в бакинском СИЗО министерства юстиции. сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры страны Эльдар Султанов:
"Лапшин этапирован в следственный изолятор номер 1 пенитенциарной службы минюста. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по возбужденному в отношении него (Лапшина) уголовного дела."
Такие дела. Надеюсь, что Сашу всё же не посадят в азербайджанскую тюрьму, а попросят показательно извиниться и отпустят домой.
P.S. Кто-нибудь знает, что произошло со страничкой Саши Лапшина в fb? Она перестала октрываться сегодня днём.
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Upd. добавил в блог отдельный тег "дело puerrtto", все посты про Сашу с хронологией развития событий доступны по нему.
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Великая азербайджанская победа.Подлость Бацьки,показательна
Дело дошло до уровня президентов, за событием пристально следят десятки СМИ, картинка должна соответствовать
Как на Руси говорят - "Торговали веселились, посчитали прослезились".
Азербайджан серьезно настроен.
МИД России и Израиля просто беспомощные котята.
Батька всех на болту крутил откровенно.
Хлебать теперь Саше баланду.
3,14здец конечно.
Все самые мои худшие опасения сбываются.
Ну, пока срок еще не впаяли, кто его знает, как оно там разрешится.
Надо лишь зарегить аккаунт в ЖЖ, съездить в Карабах и немного потроллить азеров.
Ну и чуток посидеть на киче.
Нельсонмандела в кармане!
У тех, кто говорит что он не преступник, хотелось бы спросить, за что же тогда извинялся и он сам и его мать перед Алиевым.
Люди до сих пор думают что это всё игрушки, придите уже в себя, реальность довольно суровая штука, а не компьютерная игра где можно сохраниться и перезагрузиться.
И срок он получит порядочный, иначе бы не было всего того что вы видите на видео и фото. Вот для этого это всё и было, чтоб все поняли включая его.
Ну что вот ты про него "раздуваешь"?tony60gr February 8th, 12:04
Re: Ну что вот ты про него "раздуваешь"?maxim_nm February 8th, 12:05
Хотя за 7 лет чтения Сашиного блога он про нее никогда не писал.
ну если это так, то разберутся и отпустят.
По моему еще и страница в Фейсбуке удалена Сашина.
Красота......
хороший урок для Украины! Именно так должны заканчиваться поездки в Крым через Краснодарский край и на Донбасс со стороны России!
В целом, без симпатий к Азербайджану, но в данном случае азеры - молодцы! (Да и Батька! :-) )
"Саша не совершил никакого тяжкого преступления" а здесь даже взбугогнул.
и одет так плохо((